Home > उत्तर प्रदेश > वाराणसी में कपल की बेशर्मी, रात के सन्नाटे में फर्राटा भर रही थी बाइक, रोमांस करते दिखे पति-पत्नी

वाराणसी में कपल की बेशर्मी, रात के सन्नाटे में फर्राटा भर रही थी बाइक, रोमांस करते दिखे पति-पत्नी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल चलती बाइक पर रोमांस करता नजर आ रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

By: Deepika Pandey | Published: July 15, 2026 6:34:44 PM IST

वाराणसी से वीडियो वायरल
वाराणसी से वीडियो वायरल


Varanasi Couple Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं, जो उनके साथ-साथ दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकती हैं. लोग वायरल होने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. कभी कोई नाले में कूद जाता है, तो कोई ट्रेन या मेट्रो में डांस करता है. कोई चलती कार में रोमांस करता है, तो कोई चलती कार में या उसका ऊपर स्टंट करता नजर आता है. वहीं कई बार चलती कार पर भी लोगों को स्टंट करते देखा गया है. वहीं इस बार एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कपल ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दिया है.

वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल एक बाइक पर सवार है. इसमें महिला पेट्रोल टंकी पर बैठी हुई थी. वहीं पुरुष बाइक चलाता नजर आ रहा है. दोनों इस दौरान ‘तुम जरूरत हो’ गाने के लिरिक्स गाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग कपल को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. लोग इस वीडियो को शेयर कर उत्तर प्रदेश पुलिस और वाराणसी पुलिस से मामले में संज्ञान लेने की अपील कर रहे हैं. 

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वीडियो को शेयर करते हुए की अपील

वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, वाराणसी पुलिस और वाराणसी ट्रैफिक पुलिस समेत तमाम लोगों को टैग किया. यूजर ने लिखा, ‘रीलबाजी का भूत ऐसा सवार है कि खुद की जान खतरे में डालने के साथ ही दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं. ये वीडियो वाराणसी के बाबतपुर की बताई जा रही है. 

लोगों ने दीं प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वाराणसी की पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं लोगों ने वाराणसी पुलिस से निवेदन किया है कि कपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए. नितेश कटियार नाम के यूजर ने महिला का नाम निशु अग्रवाल और पुरुष का नाम विकास जायसवाल बताया. यूजर का कहना है कि इन लोगों को रीलबाजी का भूत सवार है. ये लोग अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे हैं. ये लोग सड़क पर चल रहे लोगों की जान से खेल रहे हैं. अगर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, तो लोगों में डर बैठेगा.

पुलिस ने दिया जवाब

इस मामले में पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये मामला थाना बड़ागांव में आता है. बड़ागांव पुलिस ने मामले की जांच की. वायरल वीडियो में बाइक का रजिस्टर्ड नंबर नहीं दिखा, जिसके कारण चालक की पहचान नहीं हो सकी है. संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट प्राप्त करने के लिए साइबर सेल से अनुरोध किया गया है. जानकारी मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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