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Renu Dhariyal: कैंची से 10 साल की दूरी, एक मंजिल जितने लंबे बाल… उत्तराखंड की रेणु ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया नाम

Uttarakhand Woman Renu Dhariyal: उत्तराखंड की रेणु धारियाल ने अपने बालों को इतना लंबा कर लिया कि उनकी लंबाई लगभग एक मंजिल जितनी नजर आने लगी. सालों तक कैंची से दूरी बनाए रखी, बालों की लगातार देखभाल की और आखिरकार उनके सब्र ने उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचा दिया.

By: Shristi S | Published: August 8, 2026 5:50:56 PM IST

उत्तराखंड की रेणु ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया नाम
उत्तराखंड की रेणु ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया नाम


Renu Dhariyal Guinness World Record: बालों की लंबाई अक्सर इंच और सेंटीमीटर में नहीं, बल्कि हेयरकट और हेयरस्टाइल में नापी जाती है. लेकिन उत्तराखंड की रेणु धारियाल ने अपने बालों को इतना लंबा कर लिया कि उनकी लंबाई लगभग एक मंजिल जितनी नजर आने लगी. सालों तक कैंची से दूरी बनाए रखी, बालों की लगातार देखभाल की और आखिरकार उनके सब्र ने उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचा दिया. 

रेणु के बालों की लंबाई 271.50 सेंटीमीटर यानी करीब 8 फीट 10 इंच दर्ज की गई है. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने किसी जीवित महिला के सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 

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रेणु ने कब से बाल काटना बंद कर दिया?

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक, रेणु धारियाल ने साल 2015 से अपने बाल बढ़ाने शुरू किए थे. इस दौरान उन्होंने बाल नहीं कटवाए और लगातार उनकी देखभाल करती रहीं. उनके रिकॉर्ड तोड़ने वाले बालों को अप्रैल में हल्द्वानी में आधिकारिक तौर पर मापा और सत्यापित किया गया.

माप के दौरान बालों की लंबाई 271.50 सेंटीमीटर सामने आई. इतनी लंबाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति रहे रॉबर्ट वाडलो की 272 सेंटीमीटर लंबी कद-काठी से महज थोड़ा ही कम है.

रेणु ने कैसे संभाले इतने ज्यादा लंबे बाल?

इतने लंबे बाल होना जितना देखने में दिलचस्प और आकर्षक लगता है, उनकी रोजाना देखभाल उतना ही मुश्किल. रेणु ने बताया कि बालों को धोने और सुलझाने में घंटों लग जाते हैं. बालों को संभालने के लिए वह जरूरत के मुताबिक उन्हें लंबी और मोटी चोटी में बांधती हैं. वहीं तस्वीरों में उनके बाल फर्श तक फैलते हुए और बिस्तर के किनारे लहराते हुए नजर आते हैं. इसके बावजूद उनके बाल घने और चमकदार बने रहे.

घर पर बनाए हेयर ऑयर शैम्पू का किया इस्तेमाल

धारियाल ने घर पर ही हेयर ऑयल और शैम्पू भी बनाए और बालों की देखभाल के अपने तरीके को ऑनलाइन फॉलोअर्स के साथ शेयर किया. रिकॉर्ड बनाने के अलावा, धारियाल ने एक कंटेंट क्रिएटर और YouTuber के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई थी, जहां वह दूसरी महिलाओं के साथ ब्यूटी और हेयर-केयर टिप्स शेयर करती थीं. धारियाल के अजीब लुक ने उन्हें पहले ही ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह लोगों की दिलचस्पी का विषय बना दिया था. 

बाहर या सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचती थीं रेणु

गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बताया कि जब भी वह बाहर निकलती थीं या सोशल मीडिया पर दिखाई देती थीं, तो लोग अक्सर ध्यान खींचते थे, और उनके बालों की लंबाई देखकर लोग हैरान रह जाते थे. हालांकि, धारियाल के लिए यह रिकॉर्ड सिर्फ़ एक अजीब फिजिकल अचीवमेंट से कहीं ज़्यादा था.

उन्होंने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी यह अचीवमेंट भारत और उनके लोकल कम्युनिटी की ओर ध्यान खींचने में मदद करेगी, साथ ही लोगों को अपनी नेचुरल ब्यूटी और कल्चर से जुड़े रहने और उससे जुड़े रहने के लिए बढ़ावा देगी. अपने लगभग नौ फीट लंबे बालों के साथ, रेणु धारियाल ने निश्चित रूप से एक दशक लंबे व्यक्तिगत कमिटमेंट को एक ऐसे रिकॉर्ड में बदल दिया था जिसे मिस करना मुश्किल था.

Tags: Guinness World Recordhair tipsuttarakhand
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