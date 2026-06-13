Video: मौत को टक से छूकर आया वापस! चलती ट्रेन से गिरा शख्स, ऊपर से गुजर गए ट्रेन के 13 डिब्बे; बाल-बाल बचा बेचारा

Train Accident Video: उत्तर प्रदेश के ललितपुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें रेलवे ट्रैक पर तेजी से एक ट्रेन दौड़ती हुई नजर आ रही है. जिसको लेकर जानकारी सामने आ रही है कि एक शख्स चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर से ट्रेन के 13 डिब्बे काफी तेजी से गुजर जाते हैं. प्लेटफॉर्म पर मौजूद सुरक्षा कर्मी ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते हैं. जब ट्रेन के सभी डिब्बे गुजर जाते हैं तो सुरक्षाकर्मी तुरंत दौड़कर पटरी पर गिरे व्यक्ति का हालचाल जानने पहुंचे तो व्यक्ति सुरक्षित मिले. तब जाकर सुरक्षाकर्मियों ने राहत की सांस ली.

ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है. जहां चलती झेलम एक्सप्रेस से एक यात्री गिर गया और ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया.

जीआरपी स्टेशन इंचार्ज ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर जीआरपी स्टेशन इंचार्ज योगेंद्र सिंह का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल से आ रही झेलम एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 11077) बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे ललितपुर रेलवे स्टेशन पहुंची. इसके बाद ट्रेन झांसी के लिए रवाना हुई. इस दौरान, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र के भगवतपुरा गांव के रहने वाले 40 वर्षीय दातार सिंह यादव स्लीपर कोच S-6 के दरवाजे पर बैठकर यात्रा कर रहे थे.







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ट्रेन में काफी भीड़ थी

इस पूरे मामले पर जानकारी सामने आ रही है कि ट्रेन में काफी भीड़ थी. जिसकी वजह से दातार सिंह यादव ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर कर रहे थे. जिसकी वजह से चलती ट्रेन से फिसल गए और प्लेटफॉर्म और पटरियों के बीच की जगह में गिर गए. हादसा देखने के बाद यात्री घबराकर चिल्लाने लगे और स्टेशन पर अफरातफरी मच गई. सभी को डर था कि युवक ट्रेन के नीचे आ गया है. हालांकि, दातार सिंह पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में फंस गए, जिससे उनकी जान बच गई. उनके ऊपर से ट्रेन के 13 डिब्बे गुजर गए. पूरी ट्रेन गुजरने के बाद जीआरपी कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया.

घायल व्यक्ति ने क्या बताया?

इस पूरे मामले पर घायल दातार सिंह यादव का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वे भोपाल से लौट रहे थे और ट्रेन के अंदर भारी भीड़ के कारण दरवाजे पर बैठे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया. जीआरपी स्टेशन इंचार्ज योगेंद्र सिंह ने बताया कि युवक को मामूली चोटें आईं और उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है. उनके परिवार को भी घटना की जानकारी दे दी गई है.

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