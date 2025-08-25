Home > वायरल > अमेरिका में Parle-G और Haldiram के लिए मच रही है होड़ – 20 रूपये की चीज के लिए देने पड़ रहे 350…VIDEO

अमेरिका में Parle-G और Haldiram के लिए मच रही है होड़ – 20 रूपये की चीज के लिए देने पड़ रहे 350…VIDEO

Viral Video Indian 🇮🇳 food items in Walmart in USA  : सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसमें से कुछ वीडियो लोगों का मनोरंजन करा देता हैं तो वहीं कुछ वीडियो लोगों को जरूरी जानकारी दे जाता है. हाल ही में एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है, जिसके बाद से लोग कह रहे हैं कि हमारा भारत ही सबसे अच्छा है-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 25, 2025 11:35:42 IST

Viral Video Indian 🇮🇳 food items in Walmart in USA  : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने अमेरिका में इंडिया की चीजों को दिखाया है. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर एक भारत के निवासी द्वारा शेयर किया है. जिस शख्स ने ये वीडियो शेयर किया है उसका नाम राजत है.

अपने वीडियो में उन्होंने कैमरे के जरिए लोगों को अमेरिका के एक स्टोर की शेल्फ पर रखी हुई दालें, नमकीन, बिस्कुट और तरह-तरह की चीजे दिखाई हैं. जो हर एक इंडियन की फेवरेट है, जिसके बिना लोगों का गुजारा मुश्किल माना जाता है.

नार्मल चीजों का दाम

राजत ने वीडियो में बताया कि यहां पर रॉयल ब्रांड की दाल जैसे मसूर दाल और मूंग दाल करीब 4 डॉलर में मिल जाती हैं, जिसे भारत में 349 रूपये माना जाता है. साथ ही हल्दीराम की नमकीन और आलू भुजिया भी  4 डॉलर तक मिल जाती है. उन्होंने आगे बताया की यहां पर पारले का बिस्कुट लगभग 4.5 डॉलर का मिलता है, जो भारत के हिसाब से 393 रूपये का है. राजन ने आगे कहा कि डलास में भारत के काफी लोग रहते हैं इसलिए वॉलमार्ट को लोगों की जरूरतों के हिसाब से ये सामान रखना पड़ता है.

इंडिया से महंगा सामान

राजत का ये वीडियो सिर्फ भारतीय ग्रॉसरी की झलक ही नहीं दिखाता बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे अमेरिका में भी लोग लोगों की जरूरत का ख्याल रखते हैं और अपने स्टोर पर सामान रख रहे हैं. लेकिन भारत के मुताबिक वहां पर रेट काफी ज्यादा है, जो सामान यहां पर 20 रूपये का मिल जाता है उसे अमेरिका में खरीदने के लिए 300 से ज्यादा रूपये लगते हैं. महंगाई के बाद भी लोग वो सामान खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को उसमे अपने देख की खुशबू और स्वाद मिल रहा है, जिसके लिए लोग ज्यादा पैसों में भी सब खरीद ले रहे हैं.

लोगों की प्रतिक्रिया

इस वायरल हो रहे वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं  एक यूजर ने लिखा, भारत की तुलना में यहां तो सब कुछ बहुत महंगा है.’ दूसरे ने कहा, चार डॉलर का हाइड एंड सीक बिस्कुट? मतलब करीब 320 रुपये! भारत में तो ये सिर्फ 20 रुपये का आता है.’ आधा किलो दाल लगभग 400 रुपये की? कमाल है, कितना महंगा है.’ कनाडा में रहने वाले एक शख्स ने भी लिखा, ‘अमेरिका में तो भारतीय सामान कनाडा की तुलना में और भी ज्यादा महंगा है, खासकर जब हम डॉलर को कनाडाई डॉलर में बदलकर देखें’. वहीं कुछ ने कहा कि हमारा भारत ही अच्छा है. ऐसे ही लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बाते रख रहे हैं.

