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Video: आसमान में आपस में टकराए 2 फाइटर जेट्स, जमीन पर गिरते ही बना आग का गोला; पायलट ने ऐसे बचाई जान

US Fighter Jets: अमेरिका के इडाहो राज्य में एक एयर शो के दौरान 2 फाइटर जेट्स अचानक हवा में ही आपस में टकरा गए. जिसके बाद दोनों जमीन पर गिरते हीं आग का गोला बन गए.

By: Sohail Rahman | Published: May 18, 2026 9:55:19 AM IST

अमेरिका के एयर शो के दौरान आपस में टकराए 2 फाइटर जेट्स
अमेरिका के एयर शो के दौरान आपस में टकराए 2 फाइटर जेट्स


US Fighter Jets Crash Video: अमेरिका के इडाहो राज्य में एक एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि हवाई करतब दिखा रहे दो फाइटर जेट अचानक हवा में ही आपस में टकरा गए. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों जेट तेज़ी से नीचे की ओर गिरने लगे; ज़मीन पर गिरते ही एक ज़बरदस्त धमाका हुआ. इस हादसे के बाद आसमान में काले धुएं का एक विशाल गुबार छा गया.

हालांकि, जानकारी सामने आ रही है कि दोनों विमानों में सवार चारों पायलट और क्रू सदस्य समय रहते पैराशूट की मदद से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जिससे उनकी जान बच गई. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

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कैसे हुआ हादसा?

समाचार एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी राज्य इडाहो में एक प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान हवा में दो फाइटर जेट आपस में टकरा गए. अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, विमानों में सवार पायलट पैराशूट का इस्तेमाल करके सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे. ‘गनफाइटर स्काइज़ एयर शो’ की वेबसाइट पर जारी एक बयान में इस बात की पुष्टि की गई कि ‘माउंटेन होम एयर फ़ोर्स बेस’ पर एक विमान हादसा हुआ है. यह घटना बेस से लगभग दो मील उत्तर-पश्चिम की दूरी पर हुई.



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घटना का वीडियो हुआ वायरल

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हवा में टकराने के बाद दोनों जेट बेकाबू होकर तेजी से नीचे की ओर गिर रहे थे. जमीन से टकराते ही एक ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिससे काले धुएं का एक विशाल गुबार आसमान में छा गया. इसी दौरान, चार पैराशूट नीचे उतरते हुए दिखाई दिए.

एयर शो रद्द

अमेरिकी नेवल एयर फोर्सेज पैसिफिक फ्लीट की प्रवक्ता कमांडर अमेलिया उमायम ने “कोमो” को बताया कि EA-18G ग्राउलर जेट वॉशिंगटन के व्हिडबे द्वीप पर तैनात हैं. NBC न्यूज़ के अनुसार, इस हादसे के बाद एयर शो रद्द कर दिया गया और एयर बेस को लॉकडाउन के तहत रखा गया, ताकि आपातकालीन टीमें राहत और जांच अभियान चला सकें.

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Tags: home-hero-pos-7viral video
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