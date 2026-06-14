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अल्लाह ने सही वक्त पर… उर्मिला मातोंडकर से तलाक के 2 साल बाद मोहसिन अख्तर ने रचाई दूसरा निकाह, क्या हैं नई बेगम का नाम?

Mohsin Akhtar Second Marriage: उर्मिला मातोंडकर के एक्स-हसबैंड मोहसिन अख्तर ने तलाक के दो साल बाद दूसरी शादी कर ली है. उनकी पत्नी का नाम निधा भट है. मोहसिन अख्तर ने सोशल मीडिया पर शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं और एक इमोशनल नोट लिखा.

By: Shristi S | Published: June 14, 2026 11:31:37 PM IST

उर्मिला मातोंडकर से तलाक के 2 साल बाद मोहसिन अख्तर ने रचाई दूसरा निकाह
उर्मिला मातोंडकर से तलाक के 2 साल बाद मोहसिन अख्तर ने रचाई दूसरा निकाह


Urmila Matondkar Ex Husband Married: एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के एक्स-हसबैंड मोहसिन अख्तर ने तलाक के दो साल बाद दूसरी शादी कर ली है. उनकी पत्नी का नाम निधा भट है. मोहसिन अख्तर ने सोशल मीडिया पर शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं और एक इमोशनल नोट लिखा.

प्यार दोबारा मिलने के लिए आभार जताते हुए मोहसिन अख्तर ने दिल को छू लेने वाली एक लंबी पोस्ट लिखी. इसमें उन्होंने अल्लाह और अपनी पत्नी निधा भट, दोनों का शुक्रिया अदा किया.

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नई दुल्हन के लिए पोस्ट; शादी की तस्वीरें शेयर कीं

तस्वीरों के साथ उर्मिला मातोंडकर के एक्स-हसबैंड ने लिखा कि नेक इरादे, सच्चा प्यार, सब्र और शुक्रगुजार दिल. अपनी रूह को पाक रखो, आगे बढ़ते हुए खुद को हील करो और यकीन रखो कि अल्लाह की लिखी किस्मत हमेशा सबसे अच्छी होती है. सही वक्त पर अल्लाह ने मुझे मेरी प्यारी पत्नी निधा के रूप में सच्चाई का तोहफा दिया और मुझ पर अपनी रहमत बरसाई. तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दी है. इसलिए, शुक्रिया मेरी जान.

यकीन रखो कि अल्लाह की लिखी किस्मत हमेशा सबसे अच्छी होती है. सही वक्त पर अल्लाह ने मुझे मेरी प्यारी पत्नी निधा के रूप में सच्चाई का तोहफा दिया और मुझ पर अपनी रहमत बरसाई। तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दी है.

2016 में उर्मिला मातोंडकर से शादी की थी; इस्लाम अपनाने की चर्चा

जहां तक ​​मोहसिन अख्तर और उर्मिला मातोंडकर की बात है, तो दोनों ने 2016 में शादी की थी. मोहसिन पेशे से कश्मीरी बिजनेसमैन और मॉडल हैं. वह उर्मिला से 9-10 साल छोटे थे, इस बात की वजह से उनकी शादी मीडिया में काफी चर्चा का विषय बनी थी. यहां तक ​​कि ऐसे दावे भी किए गए थे कि उर्मिला मातोंडकर ने मोहसिन से शादी करने के लिए इस्लाम अपना लिया था. हालांकि, मोहसिन ने ‘BoomLive.in’ को दिए एक इंटरव्यू में इन दावों को खारिज करते हुए कहा मेरी पत्नी ने इस्लाम नहीं अपनाया है. चुनावों से पहले ऐसे दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना आम बात है और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता.

2024 में तलाक की अर्जी; आपसी सहमति से तलाक नहीं

शादी के आठ साल बाद, उर्मिला मातोंडकर ने मोहसिन अख्तर से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की. ​​हालांकि तलाक की खास वजह का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन खबरों से पता चला कि यह आपसी सहमति से नहीं था और कपल काफी समय से साथ नहीं रह रहा था. उर्मिला या मोहसिन में से किसी ने भी कभी तलाक के बारे में खुलकर बात नहीं की और न ही इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी किया.

Tags: instagramUrmila matondkar
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