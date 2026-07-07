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Viral Video: घर पर ब्यूटी सर्विस देने गई थी लड़की, कस्टमर ने किया ऐसा काम; रोती हुए निकली बाहर

Viral Video: फिर कस्टमर ने सर्विस लेने से मना कर दिया. जो काम पहले हो चुका था, उसके पैसे भी उसे नहीं मिले. उसे घर से निकाल दिया गया. इसके बाद वह आधे घंटे तक कंपनी के सर्विस सेंटर पर कॉल करती रही, लेकिन उसे सिर्फ़ AI कॉल आए.

By: Divyanshi Singh | Published: July 7, 2026 7:43:21 PM IST

C एम्प्लॉई ने रोते हुई बताई अपने काम की चुनौतियां
C एम्प्लॉई ने रोते हुई बताई अपने काम की चुनौतियां


Viral Video: घर-घर जाकर ब्यूटी सर्विस देने वाली लड़कियां आम नहीं हैं. हिम्मत, कॉन्फिडेंस और टैलेंट होने पर भी घर-घर जाकर सर्विस देना एक मुश्किल काम है. लेकिन, ये लड़कियां यह काम मजबूरी में या खुद पर भरोसा करने के लिए करती हैं. उन्हें इस काम के लिए बेकार या कम समझना गलत है. अर्बन कंपनी की एक एम्प्लॉई ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया, और उसने इस प्रोफेशन की कमियों को दुनिया के सामने लाने के लिए एक वीडियो बनाया.

एम्प्लॉई ने किया हैरान करने वाला खुलासा

यह वीडियो डेम ज़ोन नाम की एक प्रोफ़ाइल से शेयर किया गया था. इसमें एम्प्लॉई बताती है कि एक कस्टमर ने उसे सचमुच घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया. यह घटना उतनी सीरियस नहीं थी. कस्टमर ने छोटी सी बात पर उसकी बेइज्ज़ती की. उसे दी गई सर्विस के पैसे भी नहीं दिए गए.

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इस एम्प्लॉई ने रोते हुए घटना बताई. उसने बताया कि उसने कस्टमर की आइब्रो और वैक्सिंग की थी. फिर, जब पेडीक्योर की बात आई, तो उसे बताया गया कि टब में बुलबुले नहीं बन रहे थे, लेकिन पानी गर्म था. टब को अर्बन कंपनी को रिपेयर करने की ज़रूरत थी. वह मान गई, लेकिन फिर किसी अनजान वजह से उसने कंपनी को कॉल किया.

कस्टमर ने सर्विस लेने से किया मना

फिर कस्टमर ने सर्विस लेने से मना कर दिया. जो काम पहले हो चुका था, उसके पैसे भी उसे नहीं मिले. उसे घर से निकाल दिया गया. इसके बाद वह आधे घंटे तक कंपनी के सर्विस सेंटर पर कॉल करती रही, लेकिन उसे सिर्फ़ AI कॉल आए.

कर्मचारी ने एक और वीडियो बनाया और कहा कि उसे कंपनी के ऑफिस बुलाया गया है. सोमवार को पता चलेगा कि उसे पैसे मिलेंगे या नहीं.

Tags: Urban Companyviral video
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