UP Woman Police Abusing Viral: ‘पुलिस से हूं, मुंह में पे** कर दूंगी’, महिला दारोगा ने क्यों की कार सवार से बदतमीजी? अब हो गया एक्शन

UP Woman Police Abusing Viral Video: उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कामों और बयानों लेकर हमेशा चर्चा में रहती है. इस बीच अब यूपी की महिला पुलिसकर्मी ने कुछ ऐसा कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो मेरठ का बताया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला सब-इंस्पेक्टर खुलेआम आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है.

जानकारी के मुताबिक मेरठ निवासी महिला दारोगा रत्ना राठी रविवार शाम मुजफ्फरनगर से मेरठ अपने घर लौट रही थीं. इसी दौरान बॉम्बे बाजार के पास गाड़ी निकालने को लेकर उनकी कार की दूसरी कार में सवार एक दंपती से कहासुनी हो गई.

महिला दारोगा ने खोया आपा

आरोप है कि इस मामूली विवाद के दौरान महिला दारोगा ने अपना आपा खो दिया. वे दबंगई दिखाते हुए अपनी कार का गेट खोलकर युवक से अभद्रता करने लगीं. इस दौरान महिला दारोगा ने धमकाते हुए कहा कि ‘पुलिस से हूं, मुंह में पेशाब कर दूंगी.’

मामला यही नहीं थमा, महिला दारोगा ने कार सवार युवक को बेल्ट से पीटने और जेल भेजने की धमकी भी दी. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद महिला दारोगा पर एक्शन भी हो गया है.

रत्ना राठी पर हुआ एक्शन

मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला दारोगा के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर एसएसपी अलीगढ़ को भेजी. रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी अलीगढ़ ने सोमवार देर रात महिला दारोगा को लाइनहाजिर करने का आदेश जारी कर दिया.

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लोगों में काफी चर्चा है. प्रिया सिंह नाम की एक यूजर ने लिखा- “मैडम दारोगा है, सुनिए कैसे धमका रही है, पीड़ित युवक सफाई दे रहा है. लेकिन, मैडम सुनने को तैयार नहीं हैं. देखिये, एक महिला सब-इंस्पेक्टर कैसे वर्दी का धौंस दिखा रही है. वीडियो यूपी के मेरठ की है.”

एक तो महिला, ऊपर से पुरुषकर्मी, बेचारा व्यक्ति हाथ जोड़ने के अलावा कर भी क्या सकता?? दरोगा मैडम को सुनिए…….कैसे धमका रही हैं! बेचारा युवक सफाई देता रहा। लेकिन वर्दी की धौंस ऐसी कि मैडम सुनने को तैयार नहीं। वीडियो यूपी के मेरठ का बताया जा रहा है…….. pic.twitter.com/8J2mfYtFi6 — Sachin Pandat (@Sachin_pnd) December 29, 2025







वहीं एक यूजर ने लिखा- “एक तो महिला, ऊपर से पुरुषकर्मी, बेचारा व्यक्ति हाथ जोड़ने के अलावा कर भी क्या सकता? दारोगा मैडम को सुनिए कैसे धमका रही हैं, बेचारा युवक सफाई देता रहा. लेकिन, वर्दी की धौंस ऐसी कि मैडम सुनने को तैयार नहीं.”