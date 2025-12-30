Home > उत्तर प्रदेश > UP Woman Police Abusing Viral: ‘पुलिस से हूं, मुंह में पे** कर दूंगी’, महिला दारोगा ने क्यों की कार सवार से बदतमीजी? अब हो गया एक्शन

UP Woman Police Abusing Viral: ‘पुलिस से हूं, मुंह में पे** कर दूंगी’, महिला दारोगा ने क्यों की कार सवार से बदतमीजी? अब हो गया एक्शन

UP Woman Police Abusing Video: सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की महिला दारोगा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला दारोगा दबंगई दिखाते हुए अपनी कार का गेट खोलकर युवक से अभद्रता कर रही हैं. इस मामले पर महिला दारोगा पर एक्शन भी हो गया है.

By: Hasnain Alam | Published: December 30, 2025 7:59:00 PM IST

UP woman police constable caught on camera threatening a driver in Meerut
UP woman police constable caught on camera threatening a driver in Meerut


UP Woman Police Abusing Viral Video: उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कामों और बयानों लेकर हमेशा चर्चा में रहती है. इस बीच अब यूपी की महिला पुलिसकर्मी ने कुछ ऐसा कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो मेरठ का बताया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला सब-इंस्पेक्टर खुलेआम आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है.

You Might Be Interested In

जानकारी के मुताबिक मेरठ निवासी महिला दारोगा रत्ना राठी रविवार शाम मुजफ्फरनगर से मेरठ अपने घर लौट रही थीं. इसी दौरान बॉम्बे बाजार के पास गाड़ी निकालने को लेकर उनकी कार की दूसरी कार में सवार एक दंपती से कहासुनी हो गई.

महिला दारोगा ने खोया आपा 

आरोप है कि इस मामूली विवाद के दौरान महिला दारोगा ने अपना आपा खो दिया. वे दबंगई दिखाते हुए अपनी कार का गेट खोलकर युवक से अभद्रता करने लगीं. इस दौरान महिला दारोगा ने धमकाते हुए कहा कि ‘पुलिस से हूं, मुंह में पेशाब कर दूंगी.’

You Might Be Interested In

मामला यही नहीं थमा, महिला दारोगा ने कार सवार युवक को बेल्ट से पीटने और जेल भेजने की धमकी भी दी. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद महिला दारोगा पर एक्शन भी हो गया है.

रत्ना राठी पर हुआ एक्शन

मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला दारोगा के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर एसएसपी अलीगढ़ को भेजी. रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी अलीगढ़ ने सोमवार देर रात महिला दारोगा को लाइनहाजिर करने का आदेश जारी कर दिया.

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लोगों में काफी चर्चा है. प्रिया सिंह नाम की एक यूजर ने लिखा- “मैडम दारोगा है, सुनिए कैसे धमका रही है, पीड़ित युवक सफाई दे रहा है. लेकिन, मैडम सुनने को तैयार नहीं हैं. देखिये, एक महिला सब-इंस्पेक्टर कैसे वर्दी का धौंस दिखा रही है. वीडियो यूपी के मेरठ की है.”



वहीं एक यूजर ने लिखा- “एक तो महिला, ऊपर से पुरुषकर्मी, बेचारा व्यक्ति हाथ जोड़ने के अलावा कर भी क्या सकता? दारोगा मैडम को सुनिए कैसे धमका रही हैं, बेचारा युवक सफाई देता रहा. लेकिन, वर्दी की धौंस ऐसी कि मैडम सुनने को तैयार नहीं.”

You Might Be Interested In
Tags: MeerutUPUP Policeviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025

पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास...

December 30, 2025

परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों...

December 30, 2025

DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का...

December 30, 2025

खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते...

December 30, 2025

Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये...

December 30, 2025
UP Woman Police Abusing Viral: ‘पुलिस से हूं, मुंह में पे** कर दूंगी’, महिला दारोगा ने क्यों की कार सवार से बदतमीजी? अब हो गया एक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Woman Police Abusing Viral: ‘पुलिस से हूं, मुंह में पे** कर दूंगी’, महिला दारोगा ने क्यों की कार सवार से बदतमीजी? अब हो गया एक्शन
UP Woman Police Abusing Viral: ‘पुलिस से हूं, मुंह में पे** कर दूंगी’, महिला दारोगा ने क्यों की कार सवार से बदतमीजी? अब हो गया एक्शन
UP Woman Police Abusing Viral: ‘पुलिस से हूं, मुंह में पे** कर दूंगी’, महिला दारोगा ने क्यों की कार सवार से बदतमीजी? अब हो गया एक्शन
UP Woman Police Abusing Viral: ‘पुलिस से हूं, मुंह में पे** कर दूंगी’, महिला दारोगा ने क्यों की कार सवार से बदतमीजी? अब हो गया एक्शन