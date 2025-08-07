Home > वायरल > ‘बीच चौराहे पर दौड़ाकर गोली मारूंगा’, पहले लोहे की पाइप से पीटा फिर चटवाया थूक, छात्रा के साथ हैवानियत का Video देख थर्रा उठेगा कलेजा

UP Viral Video: गोरखपुर में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र के साथ एक दोस्त ने मामूली विवाद को लेकर लोहे की पाइप से पिटाई की, इसके बाद पीड़ित छात्र से थूक चटवाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Published: August 7, 2025 14:42:19 IST

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 8वीं के छात्र के साथ उसी के सहपाठी जो साथ में पढ़ते थे उसने छात्र के साथ बेहद शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। बताया गया कि. स्कूल में दोनों छात्रों के बीच विवाद हुआ था। स्कूल के छुट्टी के बाद घर लौटते समय आरोपी छात्र अपने दोस्त के साथ मिलकर स्टूडेंट को जबरदस्ती एक हार्डवेयर की दुकान ले गया। इसके बाद छात्र से मारपीट की और थूक भी चटवाया। फिर आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पिटाई से डरे छात्र ने खुद को घर में कैद कर लिया है।

पुलिस ने मामला किया दर्ज

वहीं इसके बाद घर वालों को घटना के बारे में पता चला, तब पीड़ित छात्र की मां की शिकायत करने पर पुलिस ने दो नाबालिग छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी भी नाबालिग और सभी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। बता दें यह घटना 26 जुलाई को चिलुआताल थाने की मजनू चौकी क्षेत्र के खुटवा का है। खुटवा का रहने वाला पीड़ित छात्र की मां ने बुधवार को चिलुआताल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

पीड़ित छात्र को बंधक बनाकर पीटा

पीड़ित छात्र की मां ने पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में बताया है कि उनका 14 साल का बेटा कक्षा 8 में पढ़ता है,  26 जुलाई को स्कूल के छुट्टी के बाढ़ वह दोपहर को घर वापस आ रहा था, तभी सुनसान जगह पर कुसहरा निवासी दो नाबालिग लड़कों ने उसे रोक लिया। इसके बाद यह लोग बेटे को कुसहरा के मजनू चौकी के पास एक हार्डवेयर की दुकान में ले गए और वहां बंधक बना लिया। इसके बाद उन दो लोगों ने मेरे बेटे को लोहे के पाइप से पीटा फिर बाद में थूक चटवाया है।



पीटने के डर से स्कूल नहीं जा रहा छात्र

पीड़ित की मां ने आगे की आगे कहा, मारपीट के बाद उन लोगों ने बेटे को धमकाया कि इस घटना के बारे में कहीं भी शिकायत करोगे तब ‘बीच चौराहे पर दौड़ाकर गोली मारूंगा’, तुम्हारे घर वाले भयउ हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएंगे। मां ने लिखी हुई बात में बताया कि लोहे के पाइप से पिटाई के दौरान मेरे बेटे को काफी अंदरूनी चोटें आई हैं, इस घटना से उनका बेटा दहशत की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहा और स्कूल भी नहीं जा रहा है।

‘बदनाम करने के लिए वायरल की वीडियो’

लिखित शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि, उनके बेटे के साथ मारपीट करने का वीडियो भी बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़का, स्कूल ड्रेस पहने हुए मेरे बेटे को लोहे के पाइप से पीट रहा है। वीडियो में एक जगह पीड़ित छात्र से जबरदस्ती जमीन पर थूक चटवाया जा रहा है। आरोपियों ने मेरे बेटे का मजाक उड़ाने के लिए सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी वायरल कर दिया है।

