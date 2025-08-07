Home > वायरल > UP Viral Video: लड़की ने हाथ पर लिख दिया ‘प्रधानमंत्री योगी’ मांगी ऐसी विश,वायरल हो गया वीडियो! सोशल मीडिया पर छाई चर्चा

UP Viral Video: लखनऊ की एक लड़की ने अपने हाथ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का टैटू बनवाया, साथ में लिखा ‘प्रधानमंत्री योगी’। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Published By: Shivani Singh
Published: August 7, 2025 22:50:59 IST

UP Viral Video: हाल ही में लखनऊ की रहने वाली एक युवती हिमांशी ने अपने हाथ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टैटू बनवाया है। खास बात यह है कि इस टैटू में सीएम योगी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना है और उसके नीचे लिखा है — “माननीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ”

वीडियो हुआ वायरल, लोगों की प्रतिक्रियाएं आईं सामने

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई यूज़र्स इसे एक फैन की दीवानगी बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सीएम योगी के लिए युवाओं के बीच मौजूद गहरे सम्मान का प्रतीक मान रहे हैं। हिमांशी का यह टैटू अब सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है।

टैटू के ज़रिए जताई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा

हिमांशी ने इस टैटू के माध्यम से न सिर्फ सीएम योगी के प्रति अपना लगाव दिखाया है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह उन्हें भारत का अगला प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती हैं। यह टैटू उनके राजनीतिक झुकाव और सोच को दर्शाता है।

सीएम योगी की लोकप्रियता का नया उदाहरण

योगी आदित्यनाथ पहले से ही एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उनकी कार्यशैली और सख्त फैसलों के चलते उन्हें एक अलग पहचान मिली है। हिमांशी जैसे युवा समर्थकों की ऐसी भावनाएं उनके बढ़ते जनसमर्थन की ओर इशारा करती हैं।

हिमांशी द्वारा बनवाया गया यह टैटू सिर्फ एक आर्ट नहीं, बल्कि एक विचार और उम्मीद का प्रतीक है। यह दिखाता है कि किस तरह एक नेता आम जनता के दिलों में जगह बना सकता है। सोशल मीडिया के दौर में इस तरह के भाव स्पष्ट रूप से जनता और नेताओं के बीच बढ़ती नजदीकी को उजागर करते हैं।

