Home > वायरल > लखनऊ की सड़क पर दिखा खौफनाक मंजर, चेकिंग के लिए कार रोकी तो चालक ने मारी टक्कर, धड़ाम से गिरा पुलिस कर्मी, Video देख मुंह को आ जाएगा कलेजा

लखनऊ की सड़क पर दिखा खौफनाक मंजर, चेकिंग के लिए कार रोकी तो चालक ने मारी टक्कर, धड़ाम से गिरा पुलिस कर्मी, Video देख मुंह को आ जाएगा कलेजा

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के लखनऊ का एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, एक पुलिस अधिकारी एक कार को चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश करता है तो चालान कटने से बचने के लिए कार चालक अपनी गाड़ी से पुलिस अधिकारी को टक्कर मारकर फरार हो जाता है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 19, 2025 11:28:54 IST

UP Viral Video (उत्तर प्रदेश वायरल वीडियो)
UP Viral Video (उत्तर प्रदेश वायरल वीडियो)

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के लखनऊ का एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, एक पुलिस अधिकारी एक कार को चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश करता है तो चालान कटने से बचने के लिए कार चालक अपनी गाड़ी से पुलिस अधिकारी को टक्कर मारकर फरार हो जाता है। हालांकि, ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गए। इस पूरी घटना को देखने के बाद आसपास खड़े लोग दंग रह गए। वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, टक्कर लगने के बाद अधिकारी सड़क पर गिर पड़े।

पुलिस कर्मी ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया था

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिसकर्मी ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया था, लेकिन गाड़ी धीमी करने के बजाय, ड्राइवर ने गाड़ी तेज कर दी और उसे टक्कर मार दी। अधिकारी घायल हो गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, जबकि पुलिस टीमें गाड़ी की तलाश में जुट गईं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा कार चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। कई लोग इसे कानून प्रवर्तन पर एक गंभीर हमला और ड्यूटी के दौरान पुलिस के सामने आने वाले खतरों की याद दिला रहे हैं।

View this post on Instagram

A post shared by UNFOLDING INDIA (REAL NEWS ONLY) 🇮🇳 (@unfolding.india)



प्रेमी संग बेड पर पकड़ी गई पत्नी, फिर तलाक नहीं…पति ने कर दिया कन्यादान, Video देखकर आंखों पर नहीं होगा यकीन

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि, वीडियो में कहां दिख रहा है कि, चालान के लिए गाड़ी रोकी गई है। इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, रोड तुम्हारे बाप का नहीं है। इस तरह के कई कमेंट देखने को मिल रहे हैं। जहां कुछ लोग पुलिस कर्मी की आलोचना करते हुए नजर आ रहे है तो वहीं, कुछ लोग कार चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि, इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

Aiyyo Shraddha Viral Video: श्रद्धा जैन के ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा’ कॉमेडी वीडियो ने ‘भाषा विवाद’ को दी हवा! बवाल के बीच भड़की चिंगारी?

Tags: Trending VideoUP Viral VideoViral Newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
लखनऊ की सड़क पर दिखा खौफनाक मंजर, चेकिंग के लिए कार रोकी तो चालक ने मारी टक्कर, धड़ाम से गिरा पुलिस कर्मी, Video देख मुंह को आ जाएगा कलेजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

लखनऊ की सड़क पर दिखा खौफनाक मंजर, चेकिंग के लिए कार रोकी तो चालक ने मारी टक्कर, धड़ाम से गिरा पुलिस कर्मी, Video देख मुंह को आ जाएगा कलेजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लखनऊ की सड़क पर दिखा खौफनाक मंजर, चेकिंग के लिए कार रोकी तो चालक ने मारी टक्कर, धड़ाम से गिरा पुलिस कर्मी, Video देख मुंह को आ जाएगा कलेजा
लखनऊ की सड़क पर दिखा खौफनाक मंजर, चेकिंग के लिए कार रोकी तो चालक ने मारी टक्कर, धड़ाम से गिरा पुलिस कर्मी, Video देख मुंह को आ जाएगा कलेजा
लखनऊ की सड़क पर दिखा खौफनाक मंजर, चेकिंग के लिए कार रोकी तो चालक ने मारी टक्कर, धड़ाम से गिरा पुलिस कर्मी, Video देख मुंह को आ जाएगा कलेजा
लखनऊ की सड़क पर दिखा खौफनाक मंजर, चेकिंग के लिए कार रोकी तो चालक ने मारी टक्कर, धड़ाम से गिरा पुलिस कर्मी, Video देख मुंह को आ जाएगा कलेजा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?