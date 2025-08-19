लखनऊ की सड़क पर दिखा खौफनाक मंजर, चेकिंग के लिए कार रोकी तो चालक ने मारी टक्कर, धड़ाम से गिरा पुलिस कर्मी, Video देख मुंह को आ जाएगा कलेजा

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के लखनऊ का एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, एक पुलिस अधिकारी एक कार को चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश करता है तो चालान कटने से बचने के लिए कार चालक अपनी गाड़ी से पुलिस अधिकारी को टक्कर मारकर फरार हो जाता है। हालांकि, ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गए। इस पूरी घटना को देखने के बाद आसपास खड़े लोग दंग रह गए। वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, टक्कर लगने के बाद अधिकारी सड़क पर गिर पड़े।

पुलिस कर्मी ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया था

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिसकर्मी ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया था, लेकिन गाड़ी धीमी करने के बजाय, ड्राइवर ने गाड़ी तेज कर दी और उसे टक्कर मार दी। अधिकारी घायल हो गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, जबकि पुलिस टीमें गाड़ी की तलाश में जुट गईं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा कार चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। कई लोग इसे कानून प्रवर्तन पर एक गंभीर हमला और ड्यूटी के दौरान पुलिस के सामने आने वाले खतरों की याद दिला रहे हैं।







लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि, वीडियो में कहां दिख रहा है कि, चालान के लिए गाड़ी रोकी गई है। इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, रोड तुम्हारे बाप का नहीं है। इस तरह के कई कमेंट देखने को मिल रहे हैं। जहां कुछ लोग पुलिस कर्मी की आलोचना करते हुए नजर आ रहे है तो वहीं, कुछ लोग कार चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि, इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

