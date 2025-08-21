UP Viral News: ये कैसा दोस्ताना… आपस में बदल लीं एक-दूसरे पत्नियां! मामला थाने पहुंचते ही मच गया बवाल

Swapped Wives in Barabanki: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक गाँव के अनूप और पप्पू नामक दो युवक अहमदाबाद में साथ काम करते थे। धीरे-धीरे यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि रिश्तों की सारी हदें पार कर दीं। दरअसल दोनों ने एक दूसरे से अपनी पत्नियों की अदलाबदली कर ली। इनमें से एक युवक ने तो अपने दोस्त की पत्नी से कोर्ट मैरिज भी कर ली। वहीं, दूसरे युवक का कहना है कि जब वह नौकरी पर था, तो उसका दोस्त उसकी पत्नी का ख्याल रखता था, लेकिन यह परवाह कब प्यार में बदल गई, उसे खुद भी पता नहीं चला।

ZEE मीडिया की खबर के मुताबिक पप्पू और अनूप यादव कई सालों से अहमदाबाद में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। एक ही गाँव के होने के कारण दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना लगा रहता था। पप्पू की शादी 7 साल पहले सविता से हुई थी। 42 साल के पप्पू कोरी विंध्याचल के रहने वाले हैं।

पीड़ित ने बताई आपबीती

उन्होंने थाने में बताया कि अहमदाबाद में अनूप भी उसके साथ मेरे साथ वहीं काम करता है। लेकिन पप्पू की अनुपस्थिति में अनूप अक्सर उसके घर आता था। इस दौरान उसकी पत्नी से अनूप की नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों के बीच संबंध भी बन गए। अब अनूप उसकी पत्नी को नहीं छोड़ रहा है। वह पिछले 4 महीनों से उसे अपने साथ रख रहा है। इतना ही नहीं, अनूप ने अपनी पत्नी को पप्पू के घर भेज दिया और पप्पू के साथ रहने को मजबूर किया। दोनों मजबूरी में 4 महीने से साथ हैं। लेकिन जब भी पप्पू उसकी पत्नी को उसके पास भेजता है, तो वह मुझे मारता-पीटता है।

‘पत्नी कोर्ट मैरिज का दबाव बना रही है’

पप्पू ने बताया कि मेरी पत्नी पूरी तरह से अनूप के साथ है। वह मुझे अनूप की पत्नी से कोर्ट मैरिज करने के लिए कह रही है। इसके लिए उसने मुझे 10 हज़ार रुपये भी दिए हैं। अनूप ने मेरी पत्नी से कोर्ट मैरिज भी कर ली है।

पप्पू के साथ रहने वाली महिला ने बताया

लोनी कटरा में रहने वाली महिला ने बताया कि मेरी शादी दो साल पहले अनूप से हुई थी। लेकिन, शादी के कुछ दिनों बाद ही अनूप मेरे साथ मारपीट करने लगा। वह मुझे मेरे मायके छोड़ गया। घरवालों के समझाने पर मैं ससुराल आ गई। इसके बाद अनूप मुझ पर अपने दोस्त के साथ रहने का दबाव बनाने लगा। वह मुझसे कहने लगा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। अब तुम मेरे दोस्त के साथ ही रहोगी। तुम दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रहो। अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।

दूसरे पक्ष का दावा

दूसरे पक्ष का भी दावा है कि उसने दोस्त की पत्नी की मदद की, लेकिन धीरे-धीरे उनके रिश्ते गहरे होते गए। दोनों युवक अब एक-दूसरे को धोखेबाज बता रहे हैं, लेकिन दोनों अब अपने-अपने दोस्त की पत्नी के साथ रह रहे हैं। यह मामला अपन लोकल थाने तक पहुचं गया है जिसे पुलिस सुलझाने का प्रयास कर रही है।

