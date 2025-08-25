Home > वायरल > Viral Video: बाइक पर जूलियट को जन्नत दिखा रहा था रोमियो, रोमांस करता देख ठनका पुलिस का माथा, फिर जो हुआ…

Viral Video: बाइक पर जूलियट को जन्नत दिखा रहा था रोमियो, रोमांस करता देख ठनका पुलिस का माथा, फिर जो हुआ…

Uttar-Pradesh Viral Video: यूपी पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट @Uppolice से एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें एक कपल बाइक पर ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख रोमांस करता दिख रहा है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 25, 2025 12:13:00 IST

Uttar-Pradesh Viral Video: उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) ने हाल ही में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने की एक बड़ी कोशिश की है। उन्होंने ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने का बड़ ही क्रिएटिव तरीका निकाला है। हाल ही में यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया है। पुलिस ने नोएडा की सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले एक कपल का वीडियो पोस्ट किया गया है। 

यूपी पुलिस ने शेयर किया वीडियो 

इस पोस्ट के कैप्शन में पुलिस ने लिखा-मियो और जूलियट ने नोएडा में बाइक सीक्वल बनाने की कोशिश की। इस बार क्लाइमेक्स एक भारी चालान था, कोई प्रेम गीत नहीं! सुरक्षित यात्रा करें, नियमों का पालन करें, अपनी प्रेम कहानी को लंबे समय तक चलने दें। 

बाइक पर रोमांस करता दिखा कपल 

बता दें कि यह वीडियो नोएड़ा में रिकॉर्ड किया गया है। वायरल वीडियो में एक कपल बिना हेलमेट बाइक पर रोमांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में दोनों किसी रोमांटिक फिल्म के कपल की तरह नजर आ रहे हैं। कपल का यह रोमांस तब उनपर उलटा पड़ गया जब, फिक पुलिस ने उन पर 53,500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिया।

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए मजेदार कमेंट 

पुलिस की इस मजेदार पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लोगों ने पुलिस के इस अंदाज की तारीफ की हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा-जुर्माना कौन भरेगा- रोमियो, जूलियट या उनके माता-पिता? वहीं एक और यूजर ने लिखा- सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें और अपने रिश्तें को भी बचाकर रखें। 

पुलिस ने लोगों को किया जागरूक 
यह पहल सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के चल रहे अभियान का हिस्सा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस तरह के रचनात्मक संदेश हेलमेट के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे, लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों को हतोत्साहित करेंगे और यातायात नियमों के उल्लंघन के दुष्परिणामों को उजागर करेंगे।

Tags: home-hero-pos-6UP Policeuttar pradeshviral video
