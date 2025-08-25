Viral Video: बाइक पर जूलियट को जन्नत दिखा रहा था रोमियो, रोमांस करता देख ठनका पुलिस का माथा, फिर जो हुआ…

Uttar-Pradesh Viral Video: उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) ने हाल ही में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने की एक बड़ी कोशिश की है। उन्होंने ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने का बड़ ही क्रिएटिव तरीका निकाला है। हाल ही में यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया है। पुलिस ने नोएडा की सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले एक कपल का वीडियो पोस्ट किया गया है।

यूपी पुलिस ने शेयर किया वीडियो

इस पोस्ट के कैप्शन में पुलिस ने लिखा-मियो और जूलियट ने नोएडा में बाइक सीक्वल बनाने की कोशिश की। इस बार क्लाइमेक्स एक भारी चालान था, कोई प्रेम गीत नहीं! सुरक्षित यात्रा करें, नियमों का पालन करें, अपनी प्रेम कहानी को लंबे समय तक चलने दें।

बाइक पर रोमांस करता दिखा कपल

बता दें कि यह वीडियो नोएड़ा में रिकॉर्ड किया गया है। वायरल वीडियो में एक कपल बिना हेलमेट बाइक पर रोमांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में दोनों किसी रोमांटिक फिल्म के कपल की तरह नजर आ रहे हैं। कपल का यह रोमांस तब उनपर उलटा पड़ गया जब, फिक पुलिस ने उन पर 53,500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिया।

Romeo & Juliet tried a bike sequel in Noida.🚦 This time the climax was a hefty challan, not a love song! Ride safe, follow rules, let your love story live long.#RoadSafety pic.twitter.com/vav87Tgyd8 — UP POLICE (@Uppolice) August 22, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए मजेदार कमेंट

पुलिस की इस मजेदार पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लोगों ने पुलिस के इस अंदाज की तारीफ की हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा-जुर्माना कौन भरेगा- रोमियो, जूलियट या उनके माता-पिता? वहीं एक और यूजर ने लिखा- सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें और अपने रिश्तें को भी बचाकर रखें।

पुलिस ने लोगों को किया जागरूक