Home > उत्तर प्रदेश > सास-ससुर के घर आया दामाद बना ‘लव ट्रायंगल’ का शिकार, सरेआम 17 हमले कर फोड़ा सिर, बाहर निकाल दी आंखे; CCTV फुटेज में कैद खौफनाक सच!

सास-ससुर के घर आया दामाद बना ‘लव ट्रायंगल’ का शिकार, सरेआम 17 हमले कर फोड़ा सिर, बाहर निकाल दी आंखे; CCTV फुटेज में कैद खौफनाक सच!

यूपी के मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स को दूसरे शख्स पर गंडासे से ताबड़तोड़ हमले करते देख सकते हैं. हमलावर कोई नहीं, पीड़ित शख्स की पत्नी का प्रेमी है जिसने रास्ते का कांटा बने पति की बेरहमी से हत्या कर दी है.

By: Kajal Jain | Last Updated: August 9, 2026 2:47:11 PM IST

सास-ससुर के घर आया दामाद बना 'लव ट्रायंगल' का शिकार, सरेआम 17 हमले कर फोड़ा सिर, बाहर निकाल दी आंखे; CCTV फुटेज में कैद खौफनाक सच!
सास-ससुर के घर आया दामाद बना 'लव ट्रायंगल' का शिकार, सरेआम 17 हमले कर फोड़ा सिर, बाहर निकाल दी आंखे; CCTV फुटेज में कैद खौफनाक सच!


उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना से एक ऐसा सनसनीखेज और रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है, जहां मेरठ से अपनी ससुराल आए एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई. इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. शुरुआती जांच में इस खौफनाक वारदात के पीछे अवैध संबंधों और एक उलझे हुए लव ट्रायंगल की बात सामने आ रही है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. बुढ़ाना के नई बस्ती इलाके में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और आपसी रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मृत युवक की पहचान तालिब के रूप में हुई है, जो मेरठ से अपनी ससुराल मिलने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा. इस अंधी हत्या के बाद से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है और आरोपी की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है।

ससुराल आए तालिब पर हुआ जानलेवा हमला

पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तालिब कुछ समय पहले ही मेरठ से बुढ़ाना अपनी ससुराल आया हुआ था. सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक नई बस्ती इलाके में उस पर एक धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया. इस खूनी हमले में तालिब बुरी तरह जख्मी हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. दिन दहाड़े हुई इस वारदात से आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

You Might Be Interested In

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ आरोपी हाशिम का चेहरा

इस हाई-प्रोफाइल और सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस तकनीकी मदद का सहारा लिया. जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसी दौरान पुलिस को पड़ोस के एक घर में लगे सीसीटीवी फुटेज बरामद हो गई जिसमें कातिल की पहचान उसी इलाके में रहने वाले एक स्थानीय निवासी हाशिम के रूप में हुई. वो हमले को अंजाम देते हुए साफ नजर आ रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस को मुख्य संदिग्ध की पहचान करने में बड़ी मदद मिली, हालांकि वारदात के बाद से ही आरोपी हाशिम अपनी जान बचाकर फरार हो गया.

लव ट्रायंगल और अवैध संबंधों का शक

जांच आगे बढ़ने के साथ ही पुलिस के सामने इस हत्या की जो वजह आ रही है, वह बेहद चौंकाने वाली है. पुलिस सूत्रों और स्थानीय चर्चाओं के अनुसार, इस पूरे हत्याकांड के पीछे एक लव ट्रायंगल और अवैध संबंधों का एंगल से जुड़ा हुआ है. शुरुआती सुरागों से पता चलता है कि आरोपी हाशिम और मृतक तालिब की पत्नी के बीच पर कोई कनेक्शन था, जिसके चलते रंजिश और शक की आग में यह खूनी खेल खेला गया. पुलिस अब मृतका की पत्नी और आरोपी हाशिम के आपसी संबंधों के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है ताकि मामले की पुष्टि हो सके.

आरोपी फरार, पुलिस की तलाश जारी

वारदात को अंजाम देने के बाद से ही मुख्य आरोपी हाशिम अपनी जगह से फरार चल रहा था. पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी. ताजा जानकारी के मुताबिक, पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी आसिम के पैर में गोली लगी और पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने कंधे पर उठा लाई. शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि मेरठ के तालिब से शादी होने के बाद भी आसिम की गर्लफ्रैंड मीना से उसका अफेयर था. 2 साल से मीना तालिब को छोड़कर अपने मायके में रह रही थी. मीना ने तालिब को अपने घर बुलाया और फिर आसिम ने घर के बाहर गली में इस वारदात को अंजाम दिया.



बुढ़ाना पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को एक के बाद एक 17 बार गंडासे से हमला करते नजर आ रहा है. पीड़ित पति के सिर की हड्डी और आंखों में गंभीर चोटें आईं थी. पुलिस ने खून से लथपथ हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

ये भी पढ़ें:- ‘महिला मित्र’ का सामान शिफ्ट कराने गए थे पति देव, पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया; सरेआम चल गए लात-घूंसे, 12 सेकंड का वीडियो देख सिर पकड़ लेंगे आप!

Tags: crime newsExtra-Marital Affairhome-hero-pos-3love triangle crimeUP Crime News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर?

August 9, 2026

ज्यादा मसूर की दाल खाने के नुकसान

August 8, 2026

भुनी अदरक खाने के फायदे

August 8, 2026

होटल के बेडरूम में क्यों होती है कुर्सी?

August 8, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने अपनी से बड़ी उम्र की हसीनाओं संग...

August 8, 2026

टीम इंडिया का कौन से खिलाड़ी किस चोट से परेशान?...

August 8, 2026
सास-ससुर के घर आया दामाद बना ‘लव ट्रायंगल’ का शिकार, सरेआम 17 हमले कर फोड़ा सिर, बाहर निकाल दी आंखे; CCTV फुटेज में कैद खौफनाक सच!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सास-ससुर के घर आया दामाद बना ‘लव ट्रायंगल’ का शिकार, सरेआम 17 हमले कर फोड़ा सिर, बाहर निकाल दी आंखे; CCTV फुटेज में कैद खौफनाक सच!
सास-ससुर के घर आया दामाद बना ‘लव ट्रायंगल’ का शिकार, सरेआम 17 हमले कर फोड़ा सिर, बाहर निकाल दी आंखे; CCTV फुटेज में कैद खौफनाक सच!
सास-ससुर के घर आया दामाद बना ‘लव ट्रायंगल’ का शिकार, सरेआम 17 हमले कर फोड़ा सिर, बाहर निकाल दी आंखे; CCTV फुटेज में कैद खौफनाक सच!
सास-ससुर के घर आया दामाद बना ‘लव ट्रायंगल’ का शिकार, सरेआम 17 हमले कर फोड़ा सिर, बाहर निकाल दी आंखे; CCTV फुटेज में कैद खौफनाक सच!