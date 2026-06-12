UP Bulldozer Baraat: मस्ती भारी पड़ी! ‘बुलडोजर बारात’ पर गिरी गाज, ट्रैफिक पुलिस ने ठोका चालान; देखें वीडियो

UP Bulldozer Baraat: अक्सर बुलडोजर का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए किया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी बुलडोजर पर बारात निकलती देखी है? हाल ही में एक ऐसा नजारा यूपी के मुरादाबाद में देखने को मिला है. यहां बुलडोजर पर एक बारात निकाली गई, जो बिना पुलिस की अनुमति के लिए निकाली जा रही था, लेकिन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन देखते वाहन का चालान काट दिया.

बुलडोजर पर निकाली बारात

मुरादाबाद में दूल्हे की बुलडोजर पर बारात निकालना काफी महंगा पड़ गया. वीडियो में दूल्हा और बाराती सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं. साथ ही सभी मस्ती से डांस करते दिखाई दे रहे हैं. बाराती से भरी JCB मशीन का ये वीडियो मुरादाबाद के उम्री काला गांव का है. जहां दूल्हे ने बारात निकालने के लिए गाड़ी और घोड़े के बजाए JCB को चुना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है.

बुलडोजर पर डांस

वीडियो में ओस्मान को अफने दोस्तों के साथ डांस करते हुए देखा जा रहा है. दूल्हे के साथ बुलडोजर पर काफी बाराती भी मौजूद हैं. जो चलते बुलडोजर पर एंजॉय कर रहे हैं. उन्होंने बुलडोजर का डांस फ्लोर बना लिया है. मगर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया है. कंथ पुलिस स्टेशन ने बुलडोजर का चालान काट दिया है.

Groom Arrives at Wedding on Bulldozer, Smoking Cigarettes… 📍Moradabad, UP A groom named Usman rode a bulldozer to his nikah, puffing cigarettes and partying with friends atop the heavy machine.

> The unique baraat has gone viral and is the talk of the town. pic.twitter.com/ENNvnnmJf4 — زماں (@Delhiite_) June 11, 2026

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वायरल हुई वीडियो

सोशल मीडिया पर ये वीडियो @Delhiite_ नाम के यूजर ने पोस्ट की है. जिस पर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. इस वीडियो पर इंटरनेट पर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ लोग बुलडोजर से बारात निकालने को गलत बता रहे हैं और दूल्हे के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं कुछ लोग पुलिस से अपील कर रहे हैं कि खुशी के मौके पर सख्ती न की जाए.

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