Home > उत्तर प्रदेश > महादेव के लिए ऐसी खतरनाक तपस्या: ‘लोहे की कीलों’ पर लेटकर कांवड खींच रहे हैं ‘हठ-कांवड़िए’, अलीगढ़ के इस शिव भक्त का वीडियो उड़ा देगा होश!

महादेव के लिए ऐसी खतरनाक तपस्या: ‘लोहे की कीलों’ पर लेटकर कांवड खींच रहे हैं ‘हठ-कांवड़िए’, अलीगढ़ के इस शिव भक्त का वीडियो उड़ा देगा होश!

अलीगढ़ में भोले के एक भक्त की अनोखी कांवड़ यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है. संजय कुमार रामघाट से कीला डाक कांवड़ लेकर जारोठी जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि पंचमुखी महादेव मंदिर जारोठी में इस तरह की कीला डाक कांवड़ चढ़ाई जाती है. शिवभक्ति का यह अनोखा अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.

By: Kajal Jain | Published: August 9, 2026 4:33:28 PM IST

महादेव के लिए ऐसी खतरनाक तपस्या: 'लोहे की कीलों' पर लेटकर कांवड खींच रहे हैं 'हठ-कांवड़िए', अलीगढ़ के इस शिव भक्त का वीडियो उड़ा देगा होश!
महादेव के लिए ऐसी खतरनाक तपस्या: 'लोहे की कीलों' पर लेटकर कांवड खींच रहे हैं 'हठ-कांवड़िए', अलीगढ़ के इस शिव भक्त का वीडियो उड़ा देगा होश!


सावन का पवित्र महीना चल रहा है और चारों तरफ ‘हर हर महादेव’ व ‘बम बम भोले’ के जयकारे गूंज रहे हैं. इस बार सावन में आस्था का एक ऐसा अनोखा रूप देखने को मिला है, जिसे देखकर हर कोई दंग है. इस साल 2026 की कांवड़ यात्रा में भक्तों का ऐसा गजब का जज्बा सामने आया है, जो आम इंसान की सोच से परे है. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और अलीगढ़ से शिव भक्तों की दो ऐसी अनूठी और कठिन कांवड़ यात्राएं सामने आई हैं, जिन्होंने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. जहां एक भक्त लोहे की कीलों पर लेटकर 150 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकला है, वहीं दूसरे भक्त ने 50 किलोमीटर का सफर कीलों पर दंडवत करते हुए पूरा किया है. इन भक्तों की अटूट निष्ठा, परिवार की खुशहाली के लिए उनकी दीवानगी और इस अनोखी तपस्या की पूरी कहानी बेहद रोमांचक और दिल को छू लेने वाली है. आइए जानते हैं इन दोनों शिव भक्तों के बारे में विस्तार से.

कीलों पर लेटकर तय कर रहे हैं 150 किमी का सफर

शाहजहांपुर जिले के रहने वाले शिव भक्त अनमोल मिश्रा ने फर्रुखाबाद के पांचाल घाट से पवित्र गंगा जल उठाया है और उन्हें शाहजहांपुर के निगोही स्थित प्राचीन लीलधार नीलकंठ बाबा मंदिर में जलाभिषेक करना है. इस यात्रा की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अनमोल पैदल नहीं चल रहे, बल्कि लोहे की कीलों पर लेटकर दंडवत करते हुए कांवड़ ला रहे हैं. अनमोल का कहना है कि उन्होंने यह कठोर संकल्प अपने माता-पिता के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और अपने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए लिया है. घर से निकले हुए उन्हें 11 दिन बीत चुके हैं और अभी लगभग 21 से 22 दिन की यात्रा और बाकी है. रास्ते में जहां-तहां लोग उनकी इस श्रद्धा का स्वागत कर रहे हैं और उन्हें फल, पानी व जरूरी चीजें दे रहे हैं. भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका सफर अभी तक पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के चल रहा है.

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कीलों के तख्ते पर लेटकर पूरी की 50 किमी की ‘दंडवत’ यात्रा

अलीगढ़ जिले की कोल तहसील क्षेत्र के हरदुआगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जरौथी गांव के रहने वाले शिव भक्त संजय ने भी अपनी अटूट भक्ति से सबको हैरान कर दिया है. संजय ने अपनी गांव की समृद्धि और परिवार के कल्याण के लिए एक बेहद दर्दनाक और कठिन रास्ता चुना. संजय ने अपने गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर राजघाट से पवित्र गंगा जल उठाया और उसे अपने गांव के शिव मंदिर तक पहुंचाने का संकल्प लिया. उन्होंने यह सफर आम इंसानों की तरह पैदल चलकर नहीं, बल्कि कीलों से जड़े एक तख्ते पर लेटकर, दंडवत करते हुए पूरा किया. वे सड़क पर कीलों वाला तख्ता रखते, उस पर लेटते, भगवान शिव को याद करते और फिर तख्ते को आगे बढ़ाकर इसी तरह धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे.

जब गांव पहुंचे संजय, तो उमड़ पड़ा पूरा जनसैलाब

जब संजय अपनी इस कठिन ‘कील कांवड़’ के साथ अपने गांव जरौथी पहुंचे, तो वहां का नजारा देखने लायक था. पूरे गांव में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई. बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं—सभी ने संजय का जोरदार स्वागत किया. आसपास के गांवों से भी लोग इस अनोखे शिव भक्त को देखने के लिए उमड़ पड़े. चारों तरफ ‘हर हर महादेव’ और ‘बम बम भोले’ के जयकारों से पूरा आसमान गूंज उठा. लोगों ने माना कि भगवान शिव के प्रति ऐसी अटूट निष्ठा और तपस्या साधारण इंसान के बस की बात नहीं है, और सभी ने संजय के परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की.

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