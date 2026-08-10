Home > उत्तर प्रदेश > शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, घर के अंदर किया जबरदस्त कांड… ससुराल वालों ने बजाया ऐसा बैंड; वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!

शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, घर के अंदर किया जबरदस्त कांड… ससुराल वालों ने बजाया ऐसा बैंड; वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!

25 साल का युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका को घर पर अकेला पाकर उससे मिलने गया था. जैसे ही पड़ोसियों को भनक लगी उन्होंने घर का गेट बाहर से बंद कर दिया और ससुराल वालों को खबर कर दी जिसके बाद की पूरी वारदात का वीडियो पर तेजी से इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है.

By: Kajal Jain | Published: August 10, 2026 11:30:31 AM IST

शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, घर के अंदर किया जबरदस्त कांड... ससुराल वालों ने बजाया ऐसा बैंड; वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, घर के अंदर किया जबरदस्त कांड... ससुराल वालों ने बजाया ऐसा बैंड; वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!


उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 25 साल के  प्रेमी को रात के अंधेरे में अपनी शादीशुदा प्रेमिका से उसके घर के अंदर मिलना भारी पड़ गया. प्यार और मुलाकातों का यह सिलसिला जब गांव वालों और ससुराल वालों की नजरों में आया, तो बात इतनी बढ़ गई कि युवक को घसीटकर अलमारी से बाहर निकाला और बेरहमी से बांधकर पिटाई की गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है. अब इस घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जबकि इलाके में इस वारदात ने सनसनी मचा दी है.

अलमारी में छुपाया, पर बच न सका प्रेमी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों प्रेमी-प्रेमिका पिछले 2 महीनों में एक-दूसरे के ज्यादा करीब आ गए थे और दोनों ही बंजारा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं तथा एक ही गांव के रहने वाले हैं. जब युवक महिला के घर गया, तो पड़ोसियों को शक हो गया. भनक लगते ही पड़ोसियों ने समझदारी दिखाते हुए बाहर से घर का दरवाजा कुंडी लगाकर बंद कर दिया. खुद को फंसता देख महिला ने घबराकर युवक को घर की अलमारी के अंदर छुपा दिया.

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ससुराल वालों के आते ही खुला राज और मचा तांडव

अगली सुबह यानी शुक्रवार को जब महिला के ससुराल वाले घर लौटे, तो उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया. उन्होंने शक के आधार पर घर की तलाशी ली, तो उनके होश उड़ गए क्योंकि अलमारी के अंदर युवक दुबका हुआ बैठा था. फिर क्या था, गुस्से से आग बबूले हुए ससुराल वालों ने युवक को घसीटते हुए बाहर निकाला, खंभे या किसी चीज से बांध दिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. बीच-बचाव करने जब महिला आगे आई, तो ससुराल वालों ने उसे भी नहीं बख्शा और उसकी भी जमकर पिटाई कर डाली.

पुलिस की कार्रवाई और दर्ज मुकदमे

इस हंगामे और मारपीट का किसी ने चुपके से वीडियो बना लिया जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर युवक को ससुराल वालों की गिरफ्त से छुड़ाया और अपनी हिरासत में ले लिया. कानपुर देहात की एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया कि युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया और मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में 2 एफआईआर दर्ज की हैं- पहली एफआईआर युवक पर घर में घुसने के आरोप में और दूसरी एफआईआर महिला के रिश्तेदारों पर युवक को बेरहमी से पीटने के आरोप में दर्ज की गई है. पुलिस ने मारपीट करने वाले एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें:-‘बम-बम भोले’ के नारे लगाते हरिद्वार जा रहे थे कांवड़िए, अचानक धू-धूकर जलने लगी चलती बाइक; हाईवे पर मची सनसनी!

Tags: extra marital affair video Indiakanpur newssocial media viral videoUP News
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