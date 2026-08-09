शातिर पति ने चुपचाप कर दिया था कांड, भड़क उठी बीवी; बीच सड़क इस तरीके से निकाली शख्स की होशियारी, फिर बच्चे भी...!

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक ऐसा हैरान करने वाला और पारिवारिक कलह का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसे देखकर आप भी सिर पकड़ लेंगे. हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें घर बेचने को लेकर पति-पत्नी के बीच सड़क पर ही भारी विवाद छिड़ गया। बात सिर्फ पति-पत्नी की हाथापाई तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि हद तो तब हो गई जब उनके अपने बच्चों ने भी अपनी ही मां का साथ देते हुए पिता को बीच सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. इस हाई-वोल्टेज ड्रामे का किसी पड़ोसी ने चुपके से वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

बिना बताए बेच दिया घर, फिर भड़क उठी पत्नी

पुलिस और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरा मामला हमीरपुर के पुराने यमुना घाट इलाके का है. शनिवार शाम को एक घर की बिक्री को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ था. बताया जा रहा है कि पति ने अपनी पत्नी को बिना बताए या बिना सहमति के ही अपना मकान बेच दिया था. जब इस बात की भनक पत्नी को लगी, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. देखते ही देखते घर के अंदर शुरू हुआ यह झगड़ा सड़क पर आ गया और दोनों एक-दूसरे की धुनाई करने लगे.

सड़क पर चली लात-घूंसे और बच्चों ने पीटा पिता

वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पति और पत्नी बीच सड़क पर एक-दूसरे को पटक-पटक कर पीट रहे हैं. इस सबके बीच, हैरान करने वाली बात यह रही कि उनके बच्चे भी तमाशबीन नहीं बने, बल्कि उन्होंने अपने पिता पर हमला बोल दिया और बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी, आसपास के लोगों ने जब यह तमाशा देखा, तो उनमें से किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे में इस पूरी घटना को कैद कर लिया. कुछ ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया.

पुलिस ने लिया संज्ञान, अब होगी कानूनी कार्रवाई

जब यह शर्मनाक और सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो हमीरपुर पुलिस की नजर इस पर पड़ी. मामले की गंभीरता को देखते हुए हमीरपुर पुलिस के सोशल मीडिया सेल ने तुरंत इसका संज्ञान लिया. पुलिस ने सदर कोतवाली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इस वीडियो की सत्यता की जांच की जाए और नियमों के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिर पारिवारिक विवाद किस हद तक बिगड़ गया था कि बच्चों तक को अपने पिता पर हाथ उठाना पड़ गया.

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