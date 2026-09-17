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यूपी में ‘बागबान’ जैसा दर्दनाक मामला… 4 जवान बेटों ने किया ऐसा बंटवारा, अलग हुए बुजुर्ग मां-बाप, थाने पहुंचा विवाद फिर जो हुआ!

UP Couple Lives Separately Bulandshahr Family Dispute: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चार जवान बेटे होने के बावजूद 75 साल के बुजुर्ग और उनकी 70 साल की पत्नी बेटों के बंटवारे के चलते अलग-अलग रहने को मजबूर हैं. पुलिस ने मदद का अनोखा रास्ता निकाला.

By: Kajal Jain | Published: September 17, 2026 1:20:17 PM IST

यूपी में 'बागबान' जैसा दर्दनाक मामला... 4 जवान बेटों ने किया ऐसा बंटवारा, अलग हुए बुजुर्ग मां-बाप, थाने पहुंचा विवाद फिर जो हुआ!
यूपी में 'बागबान' जैसा दर्दनाक मामला... 4 जवान बेटों ने किया ऐसा बंटवारा, अलग हुए बुजुर्ग मां-बाप, थाने पहुंचा विवाद फिर जो हुआ!


UP Couple Lives Separately Bulandshahr Family Dispute: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके से एक बेहद हैरान करने वाला और अनोखा मामला सामने आया है, जहां चार जवान बेटे होने के बावजूद एक 75 साल के बुजुर्ग और उनकी 70 साल की पत्नी को अलग-अलग रहना पड़ रहा है. इस अनोखे परिवारिक विवाद की जड़ उनके चारों बेटे हैं. दरअसल, पति और पत्नी के बीच इस बात को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा था कि कौन सा बेटा किसके साथ रहेगा. पिता अपनी मर्जी से बड़े और सबसे छोटे बेटे के साथ रहने लगे, तो मां ने दोनों मझले बेटों के साथ रहना पसंद किया. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने अलग घर बसा लिए और परिवार दो हिस्सों में बंट गया. वक्त बीतने के साथ 70 साल की बुजुर्ग महिला सत्यवती की तबीयत बिगड़ने लगी और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं बचे. मजबूरी में उन्हें अपने पति से मदद मांगनी पड़ी और मामला पुलिस के महिला सेल तक पहुंच गया.

पुलिस और काउंसलर ने परिवार को एक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सालों की कड़वाहट के कारण दोनों साथ रहने को तैयार नहीं हुए. आखिरकार, महिला सेल की सूझबूझ से पति अपनी पत्नी को हर महीने 5,000 रुपये मेडिकल खर्च देने के लिए राजी हो गए, जिसके बाद यह अनोखा मामला शांत हुआ. 

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बेटों के बंटवारे पर दो हिस्सों में बंटा परिवार

बुलंदशहर के रहने वाले इस बुजुर्ग दंपत्ति के चार बेटे हैं, लेकिन बुढ़ापे में यही बेटे उनके बीच झगड़े की सबसे बड़ी वजह बन गए. पति अपनी पसंद के हिसाब से बड़े और छोटे बेटे के साथ अलग रहने लगा, जबकि पत्नी ने दोनों मझले बेटों का साथ चुना. दोनों के बीच यह जिद इतनी गहरी हो गई कि बात आए दिन थाने तक पहुंचने लगी. गुस्से में आकर पति ने अपनी पत्नी और दोनों मझले बेटों से सारे रिश्ते तोड़ लिए और अलग ही दुनिया बसा ली.

जब तबीयत बिगड़ी और पत्नी ने मांगी मदद

समय के साथ 70 साल की सत्यवती की सेहत खराब होने लगी. उनके साथ रहने वाले दोनों बेटों की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वे मां के महंगे इलाज का खर्च उठा सकें. ऐसे में बीमार पत्नी के पास अपने पति से मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था. पैसों और इलाज के लिए जब पति ने मना किया, तो महिला ने न्याय के लिए पुलिस के महिला सेल (Women’s Cell) का दरवाजा खटखटाया.

पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं माने पति-पत्नी

मामला महिला सेल में पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों बुजुर्गों और उनके चारों बेटों को आमने-सामने बैठाया. काउंसलर्स ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि इस उम्र में गिले-शिकवे भुलाकर दोनों को साथ रहना चाहिए. लेकिन पिछले कई सालों से दिलों में जमी कड़वाहट इतनी गहरी थी कि पति-पत्नी में से कोई भी साथ रहने को राजी नहीं हुआ. परिवार को एक करने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं.

5,000 रुपये महीने के खर्चे पर हुआ समझौता

जब पुलिस को लगा कि दोनों का एक साथ रहना अब मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल रास्ता निकाला. महिला सेल की प्रभारी अलका चौधरी ने दोनों पक्षों को समझाकर एक समझौता कराया. इसके तहत बुजुर्ग पति अपनी बीमार पत्नी सत्यवती को हर महीने 5,000 रुपये का मेंटेनेंस (गुजारा भत्ता और इलाज का खर्च) देने के लिए मान गया. पत्नी को 15 दिन के 2,700 रुपये मिल चुके हैं और अगले महीने से नियमित रूप से 5,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे मामला आखिरकार खत्म हो गया.

ये भी पढ़ें:- ‘अस्सलाम वालेकुम’ से शुरुआत, ‘जजाकल्लाह’ से अंत: कौन हैं IPS बुशरा बानो? जिनके वीडियो से मचा सियासी घमासान, भड़के हिंदू संगठन!

Tags: UP Crime
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