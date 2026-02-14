Home > वायरल > Viral Video: न घुटनों पर बैठना, न गुलाब… लड़के ने अपनाया प्रोपोज करने का ऐसा तरीका, सोशल मीडिया भी हुआ फिदा

Valentine Special: इतने सालों में प्रपोज़ल बहुत बदल गए हैं. कुछ लोग कैंडललाइट डिनर और वायलिन म्यूज़िक पसंद करते हैं. दूसरे लोग फ़्लैश मॉब और डेस्टिनेशन सरप्राइज़ के साथ बड़े प्रपोज़ल करते हैं. और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो इसे रोज़मर्रा की खुशियों से जोड़े रखते हैं.

By: Heena Khan | Published: February 14, 2026 12:03:00 PM IST

new way to propose girl friend valentine day special
new way to propose girl friend valentine day special


Valentine Special: इतने सालों में प्रपोज़ल बहुत बदल गए हैं. कुछ लोग कैंडललाइट डिनर और वायलिन म्यूज़िक पसंद करते हैं. दूसरे लोग फ़्लैश मॉब और डेस्टिनेशन सरप्राइज़ के साथ बड़े प्रपोज़ल करते हैं. और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो इसे रोज़मर्रा की खुशियों से जोड़े रखते हैं. एक वायरल इंस्टाग्राम रील यह साबित करती है कि कभी-कभी, सबसे यादगार प्रपोज़ल सबसे आसान होते हैं. ऑनलाइन घूम रही क्लिप में, एक लड़के ने गुलाब और हीरे की अंगूठी छोड़ने का फ़ैसला किया. इसके बजाय, उसने कुछ ज़्यादा रिलेटेबल चुना. वो पूरा देसी हो गया. वीडियो में वो हाथ में गोलगप्पे का एक टुकड़ा लिए एक घुटने पर बैठा हुआ दिख रहा है. कुछ ही घंटों में, यह पल सोशल मीडिया फ़ीड पर फैल गया.

पानी पूरी से किया प्रोपोज़ 

सेटिंग कैज़ुअल लगती है, लगभग एक रेगुलर स्ट्रीट आउटिंग जैसी. कोई फालतू डेकोर या ड्रामैटिक बैकग्राउंड स्कोर नहीं दिखता. बस एक जवान लड़का पानी पूरी ऐसे पकड़े हुए है जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो. यह जेस्चर मज़ेदार लेकिन सच्चा लगता है. इसी बैलेंस ने लोगों का ध्यान खींचा. लड़की का रिएक्शन जल्द ही क्लिप का हाईलाइट बन गया. वह पहले तो हैरान दिखती है, फिर एक ऐसी मुस्कान देती है जो सब कुछ कह देती है. देखने वालों ने उसके एक्सप्रेशन को “अनमोल” बताया. प्रपोज़ल में भले ही हीरा न हो, लेकिन उसमें दिल ज़रूर था.

कैसे बना सबसे ज़्यादा रिलेटेबल प्रपोज़ल

जैसा कि उम्मीद थी, कमेंट सेक्शन रिएक्शन का त्योहार बन गया. एक यूज़र ने लिखा, “अब मुझे गोलगप्पे खाने की क्रेविंग हो रही है.” दूसरे ने मज़ाक में कहा, “भाई उसे पता है हम जैसे फूडी गोलगप्पे पे मन जाएगी.” मज़ाक चलता रहा. “भैया, 2 पापड़ी एक्स्ट्रा!” एक और कमेंट में लिखा था. किसी और ने बस इतना कहा, “कितना मीठा.” मज़ाक को और बढ़ाते हुए, एक यूज़र ने अपना अनुभव शेयर किया: “मैंने कोल्ड कॉफ़ी से किया था भाई.”

