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Dead Chick In Manchurian: चाइनीज मंचूरियन में निकला मरा हुआ चूजा, खाते ही अस्पताल पहुंची युवती और फिर जो हुआ…

Dead Chick In Manchurian: मुंबई के पास उल्हासनगर में एक चाइनीज रेस्टोरेंट की मंचूरियन चटनी में मरा हुआ चूजा मिलने से हडकंप मच गया. खाना खाने के बाद युवती की तबीयत बिगडी, उल्टियां हुईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पडा.

By: Preeti Rajput | Published: June 21, 2026 1:38:39 PM IST

चाइनीज मंचूरियन में निकला मरा हुआ चूजा
चाइनीज मंचूरियन में निकला मरा हुआ चूजा


Dead Chick In Manchurian: मुंबई के पास उल्हासनगर से एक हैरान करने वाली और घिनौनी घटना सामने आई है. यहां के एक मशहूर चाइनीज रेस्टोरेंट से लाई गई मंचूरियन चटनी में मरा हुआ चूजा मिलने से हडकंप मच गया है. यह खाना खाने के बाद एक युवती को उल्टी होने लगी और उसकी हालत इतनी बिगड गई कि उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना पडा.

चटनी में तैर रहा था मरा हुआ चूजा!

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना उल्हासनगर के सुभाष टेकरी इलाके में हुई. मोना नाम की एक युवती शाम को यहां सुभाष टेकरी फिश मार्केट के पास चाइनीज BHEL सेंटर से मंचूरियन का पार्सल लेकर घर आई थी. घर आने के बाद जब वह बडे चाव से मंचूरियन खा रही थी, तो उसे कटोरी में रखी चटनी में कुछ अलग दिखा. ध्यान से देखने पर उसने देखा कि चटनी में मरा हुआ चूजा तैर रहा था. 

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दुकानदार ने की बदतमीजी 

मोना तुरंत मरे हुए पिल्ले को लेकर चीनी BHEL सेंटर पहुंची और दुकानदार से जवाब मांगा. लेकिन, अपनी गलती मानने और ग्राहक से माफी मांगने के बजाय, दुकानदार ने पूरी घटना को दबाने की कोशिश की. उसने चटनी को जांच के लिए भेजने का नाटक किया और कहा कि , “इस बारे में किसी को मत बताना, अपना मुंह बंद रखना.”

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रात में हालत बिगडी

रात में मोना की हालत अचानक बहुत खराब हो गई. फूड पॉइजनिंग और बहुत ज्यादा डर के कारण उसे लगातार उल्टी होने लगी. इसके कारण उसे तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है. लोगों की मांग है कि सडक पर ग्राहकों की जान से खेलने वाली बिना इजाजत वाली चीनी कारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

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Tags: dead chick in ManchurianMore Chinese Bhel UlhasnagarUlhasnagar Chinese food incident
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