Ayodhya Vasi Ram: हिप-हॉप बीट्स पर गाया ‘अयोध्या वासी राम’, यूके की पिता-पुत्री जोड़ी का वीडियो वायरल

Ayodhya Vasi Ram:भक्ति संगीत को आमतौर पर पारंपरिक धुनों, मंदिरों की घंटियों और शास्त्रीय सुरों के साथ जोड़ा जाता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस सोच को नया आयाम दे दिया है.ब्रि टेन में रहने वाली एक पिता-पुत्री की जोड़ी ने ‘अयोध्या वासी राम’ जैसे भक्ति गीत को हिप-हॉप बीट्स और रैप स्टाइल के साथ पेश कर इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.

संस्कृत श्लोक और रैप का अनोखा संगम

वायरल क्लिप में भगवान राम की महिमा का वर्णन संस्कृत श्लोकों के माध्यम से किया गया है. खास बात यह है कि इन श्लोकों को आधुनिक हिप-हॉप रिदम और रैप के साथ गाया गया है. पारंपरिक आध्यात्मिकता और समकालीन संगीत का यह फ्यूजन दर्शकों के लिए नया और चौंकाने वाला अनुभव साबित हो रहा है. वीडियो में पिता बैकग्राउंड बीट्स के साथ गाते दिखाई देते हैं, जबकि उनकी बेटी आत्मविश्वास से रैप और श्लोकों का उच्चारण करती नजर आती है. दोनों के बीच की केमिस्ट्री और सहज तालमेल वीडियो को और खास बना देता है.

स्कूल यूनिफॉर्म में दिखी बेटी

वीडियो में पिता और बेटी कार में नजर आ रहे हैं. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह वीडियो कहीं जाते समय रिकॉर्ड किया गया है. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. कार के भीतर रिकॉर्ड किया गया यह वीडियो सादगी भरा है, लेकिन उसकी प्रस्तुति और भावनात्मक जुड़ाव ने इसे लाखों लोगों तक पहुंचा दिया है.

सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. कई लोगों ने इसे “भक्तिपूर्ण रैप” बताया, तो कुछ ने लिखा कि संस्कृति का यह आधुनिक रूप दिल छू लेने वाला है. एक यूजर ने कमेंट किया कि प्राचीन संस्कृत श्लोकों और आधुनिक हिप-हॉप बीट्स का यह मिश्रण पीढ़ियों, संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच एक सेतु का काम करता है. कई लोगों ने पिता-पुत्री की जोड़ी की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहुंच का उदाहरण बताया.

संस्कृति की कोई सीमा नहीं

यह वीडियो सिर्फ एक संगीत प्रयोग नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संवाद का उदाहरण भी बन गया है. विदेश में रहकर भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को नए अंदाज में प्रस्तुत करना इस बात का संकेत है कि संस्कृति सीमाओं में बंधी नहीं रहती. हालांकि, वायरल पोस्ट में किए गए कुछ दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है. फिर भी इतना तय है कि ‘अयोध्या वासी राम’ को हिप-हॉप बीट्स पर पेश करने का यह प्रयास सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. भक्ति और आधुनिकता के इस संगम ने एक बार फिर दिखा दिया कि संगीत भाषा, देश और पीढ़ियों की दीवारें पार कर लोगों को जोड़ने की ताकत रखता है.