पुल की मजबूती चेक करने के लिए इंजीनियर नहीं, बुलाए गए 300 गार्ड्स, फिर ऐसी की उछल-कूद, हिल गया पूरा सिस्टम !

उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में हाल ही में एक ऐसा अनोखा वाकया देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ चर्चा छेड़ दी. नाग पंचमी के पावन पर्व पर नागचंद्रेश्वर मंदिर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालने के लिए मंदिर परिसर में एक नया 91 फीट लंबा फुट ओवरब्रिज बनाया गया है. इस पुल की मजबूती और भार सहन करने की क्षमता को परखने के लिए अधिकारियों ने कोई पारंपरिक इंजीनियरिंग या वैज्ञानिक तरीका अपनाने के बजाय एक अनोखा और अजीबोगरीब रास्ता चुना. एक वायरल वीडियो में यह देखा जा सकता है कि कैसे लगभग 300 सुरक्षाकर्मियों ने इस पुल पर एक साथ लगातार करीब 10 मिनट तक कूदकर इसका लोड टेस्ट किया. इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही सुरक्षा प्रोटोकॉल और आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

महाकालेश्वर मंदिर परिसर में अनोखा ‘लोड टेस्ट’

उज्‍जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में एक नया फुड ओवरब्रिज बनाया गया है, जिसकी मजबूती चेक करने के लिए एक बेहद अजीब तरीका अपनाया गया. नागपंचमी के त्योहार के दौरान नागचंद्रेश्वर मंदिर आने वाले लाखों भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए यह 91 फीट लंबा ओवरब्रिज तैयार किया गया है. मंदिर में नागचंद्रेश्वर के दर्शन साल में सिर्फ एक बार, नागपंचमी के दिन 24 घंटे के लिए खुलते हैं, जिससे वहां भारी भीड़ उमड़ती है.

300 सुरक्षाकर्मियों ने एक साथ किया कूदने का अभ्यास

इस ब्रिज की मजबूती (लोड-बेयरिंग कैपेसिटी) को परखने के लिए अधिकारियों ने कोई वैज्ञानिक या तकनीकी तरीका अपनाने के बजाय लगभग 300 सुरक्षा गार्ड्स को उस पर एक साथ खड़ा कर दिया. वायरल वीडियो में यह देखा गया कि इन सभी सुरक्षाकर्मियों ने मिलकर करीब 10 मिनट तक लगातार उस ब्रिज पर एक साथ उछल-कूद (जंप) की. यह अनूठा टेस्ट इसलिए किया गया ताकि यह देखा जा सके कि भीड़ के दबाव में ब्रिज कितना टिक सकता है.

300 guards jump together rhythmically for 10 mins to test the load at 91 ft long overbridge at Mahakaleshwar temple complex in Ujjain, Madhya Pradesh. pic.twitter.com/feCZJLZehr — Mohammed Zubair (@zoo_bear) August 17, 2026

सुरक्षा और प्रशासनिक तरीकों पर उठे सवाल

इस अजीबोगरीब तरीके से हुए टेस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं. आलोचकों और जानकारों का कहना है कि ब्रिज की मजबूती चेक करने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) के इंजीनियरों, क्वालिटी-कंट्रोल लैब और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था. इसके अलावा, इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. एआईएमआईएम (AIMIM) नेता सद्दाम ओवैसी ने भी इस टेस्टिंग के तरीके पर तंज कसा है.



लोगों का यह भी सवाल है कि अगर इस दौरान ब्रिज टूट जाता और सुरक्षाकर्मियों को चोट लग जाती, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? इस घटना ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या ऐसे निर्माण कार्यों के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग और स्टैंडर्ड प्रशासनिक सुरक्षा नियमों का पालन होना चाहिए था या नहीं.

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