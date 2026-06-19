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Uttarakhand: महिला का मुस्लिम युवक से था अवैध संबंध, पति के सोते ही बुलाती थी घर, अब होटल में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई

Udham Singh Nagar News: महिला एक मुस्लिम युवक के साथ होटल में पहुंची थी. महिला के पति को काफी समय से अपनी पत्नी की हरकतों पर शक था. इसी के चलते वह अपनी पत्नी पर नजर रख रहा था.

By: Hasnain Alam | Published: June 19, 2026 9:00:47 AM IST

उधम सिंह नगर में पति ने पत्नी को मुस्लिम प्रेमी के साथ पकड़ा
उधम सिंह नगर में पति ने पत्नी को मुस्लिम प्रेमी के साथ पकड़ा


Uttarakhand News: उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले से अवैध संबंध में जमकर हंगामे का मामला सामने आया है. मामला ऊधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक एक युवक ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी को होटल में मुस्लिम युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

बताया जा रहा है कि महिला एक मुस्लिम युवक के साथ होटल में पहुंची थी. महिला के पति को काफी समय से अपनी पत्नी की गतिविधियों पर शक था. इसी के चलते वह अपनी पत्नी पर नजर रख रहा था. इस बीच बुधवार को पति ने अपनी पत्नी का पीछा किया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ होटल पहुंच गया.

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दो बच्चों की मां है महिला

होटल पहुंचने पर पति ने पत्नी और युवक को एक कमरे में साथ देख लिया. इसके बाद वहां तीखी बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही हंगामे में तब्दील हो गया. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पिछले कई दिनों से महिला से होटल में मिल रहा था. महिला दो बच्चों की मां है.

आरोप है कि महिला अपने पति को खाने में नशे की दवा मिला देती थी ताकि वह सोता रहे और फिर युवक से मिलने जा सके. यही नहीं कई बार युवक के सोने के बाद उसकी पत्नी अपने मुस्लिम प्रेमी को घर पर बुलाती थी. बुधवार को जब महिला घर से निकली तो पति ने उसका पीछा किया. होटल के कमरे में पहुंचते ही पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया.

युवक को थाने ले गई पुलिस 

मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने युवक और महिला के साथ मारपीट भी की, जिससे काफी देर तक अफरा-तफरी मची रही. होटल में हंगामे की सूचना मिलते ही पुलभट्टा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए युवक को उग्र भीड़ के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला और हिरासत में लेकर थाने ले गई.

इस पूरे हंगामे और मारपीट के दौरान किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. पुलिस अब मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है. होटल के एंट्री रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज जैसे अन्य रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं.

Tags: home-hero-pos-7Udham Singh Nagar Newsuttarakhand news
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