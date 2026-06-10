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UAE Lottery Winner: सउदिया अरब में करता सिक्योरिटी गार्ड का काम, एक ईमेल से बदली जिंदगी, जीते 150000000

UAE Lottery के ‘Lucky Day’ ड्रॉ में नेपाली सिक्योरिटी गार्ड तैयब खान ने दोस्तों के साथ मिलकर करोड़ों का जैकपॉट जीता. आइए जानते हैं कि कैसे एक ईमेल ने बदल दी उनकी जिंदगी.

By: Munna Verma | Published: June 10, 2026 12:44:56 PM IST

UAE Lottery Winner: सिक्योरिटी गार्ड से करोड़पति बने नेपाली युवक
UAE Lottery Winner: सिक्योरिटी गार्ड से करोड़पति बने नेपाली युवक


UAE Lottery Winner: कभी-कभी जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जो पूरी कहानी बदल देता है. नेपाल के 26 वर्षीय तैयब खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. अबू धाबी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले तैयब की किस्मत उस समय चमक उठी जब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर UAE की ‘लकी डे’ लॉटरी में करोड़ों रुपये का जैकपॉट जीत लिया. इस जीत ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बदल दी, बल्कि उनके भविष्य की दिशा भी पूरी तरह बदलने वाली है.

तैयब खान पांच दोस्तों के उस समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने मिलकर लॉटरी टिकट खरीदा था. टिकट खरीदने के लिए सभी दोस्तों ने बराबर योगदान दिया और नियमित रूप से ड्रॉ में हिस्सा लेते रहे. उनकी मेहनत और उम्मीद आखिरकार रंग लाई. समूह द्वारा खरीदा गया टिकट विजेता घोषित हुआ और उन्हें कुल 30 मिलियन दिरहम का जैकपॉट मिला. इनाम की राशि बराबर बांटने पर तैयब के हिस्से में करीब 6 मिलियन दिरहम यानी लगभग 15 करोड़ रुपये आए.

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एक ईमेल ने बदल दी जिंदगी

दिलचस्प बात यह है कि जब विजेता नंबरों की घोषणा हुई, तब तैयब अपनी नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे. उन्होंने ड्रॉ लाइव नहीं देखा था. उन्हें जीत की जानकारी एक ईमेल के माध्यम से मिली. शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य सूचना समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले भी उन्हें छोटे पुरस्कारों से जुड़े ईमेल मिल चुके थे. लेकिन जब उन्होंने पूरी जानकारी पढ़ी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वे करोड़ों के मालिक बन चुके हैं. तैयब बताते हैं कि उस पल उनके लिए यह किसी सपने से कम नहीं था.

अब नौकरी छोड़कर करेंगे निवेश

चार वर्षों से UAE में नौकरी कर रहे तैयब अब अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं. उनका कहना है कि वे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी जारी नहीं रखना चाहते और अब व्यवसाय तथा निवेश के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं. उनकी रुचि खासतौर पर रियल एस्टेट और उद्यमिता में है. वे UAE में संपत्ति खरीदने और भविष्य के लिए मजबूत निवेश करने की योजना बना रहे हैं.

परिवार के सपने पूरे करना पहली प्राथमिकता

करोड़ों रुपये जीतने के बावजूद तैयब का पहला लक्ष्य अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाना है. उनका सपना नेपाल में अपने परिवार के लिए एक सुंदर और सुविधाजनक घर बनाना है. उन्होंने बताया कि जीत की खबर सबसे पहले अपने चाचा को दी, जिनकी मदद से वे वर्षों पहले UAE पहुंचे थे. यह खबर सुनकर उनके चाचा भावुक हो गए.

सपनों की सूची में थार और रोलेक्स

तैयब ने यह भी स्वीकार किया कि वे लंबे समय से कुछ खास चीजें खरीदने का सपना देख रहे थे. उनकी इच्छा सूची में एक महिंद्रा थार और एक रोलेक्स घड़ी शामिल है. हालांकि उनका कहना है कि अधिकांश धनराशि को वे समझदारी से निवेश करेंगे ताकि भविष्य सुरक्षित और मजबूत बन सके. 

Tags: Security guard
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