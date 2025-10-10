सऊदी से लौटे शौहर के लिए आपस में भिड़ी दो पत्नियां, एयरपोर्ट पर हुए हाई वोल्टेज ड्रामें का Video वायरल

Two wives fight for husband : आज सोशल मीडिया के जमाने में किसी भी चीज को वायरल होने में ज्यादा समय में नहीं लगता है. इंटरनेट पर वायरल कटेंट बड़ी संख्या में मौजूद है. अब इसी कड़ी में एयरपोर्ट का एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पति अपनी दो-दो पत्नियां के बीच रस्सी की तरह इधर-उधर खिंचता हुआ नजर आ रहा है.

5 साल बाद सऊदी से लौटा था पति

असल में वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर का है, जहां पर एक बांग्लादेशी शख्स 5 साल बाद सऊदी अरब से कमाई करके लौटा है. उसका स्वागत करने एयरपोर्ट पर उसकी दो-दो पत्नियां पहुंच गई. उसके बाद उसका जो स्वागत हुआ है ऐसा स्वागत आपने कहीं भी नहीं देखा होगा.

पति के बाहर आते ही दोनों पत्नियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई. एक कह रही थी, “यह मेरे घर जाएगा,” तो दूसरी बोली, “नहीं, पहले यह मेरे घर जाएगा.” दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, इस घटना को किसने अपने फोन पर कैद कर लिया और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे अब तक करोड़ो यूजर्स देख चुके हैं.

पुलिस को देना पड़ा दखल

एयरपोर्ट के बाहर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामें में दोनों महिलाएं किसी भी हाल में पति को छोड़ने को तैयार नहीं थी. वो उसके कंधे और बांहें पकड़कर उसे खींचने लगती हैं. बाहर निकलते समय यह झगड़ा देखकर सुरक्षा गार्ड और पुलिस तुरंत स्थिति संभालने के लिए पहुंच जाते हैं. हालांकि, तब तक कई लोग इसे वीडियो में कैद कर चुके थे.

लड़की बनी चलती फिरती सोने की खदान, कीमत जान उड़ जाएंगे तोते; VIDEO मचा रहा बवाल

दो निकाह करना पड़ा महंगा

बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति एक बांग्लादेशी है जिसने दो शादियां कीं और सऊदी अरब में मजदूरी करने चला गया. वहां अच्छी कमाई से उसे अपने परिवार का गुजारा करने में आसानी होती थी, लेकिन वापस आते ही यह ड्रामा शुरू हो गया.

बता दें कि बांग्लादेश में इस्लामी शरिया कानून के तहत, एक आदमी चार निकाह तक कर सकता है, बशर्ते वह सभी को समान अधिकार दे. इस घटना पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ लोगों को यह मजेदार लगा, तो कुछ ने लिखा कि एक आदमी ने दो महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर दी.

सिर्फ 2 बहनों ने खड़ा किया 100 करोड़ का ब्रांड, जानिए कैसे किया ये कमाल