दो पहिया वाहन बना मिनी ट्रक, शख्स का जुगाड़ देख इंटरनेट भी रह गया दंग; वीडियो वायरल

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक अपनी बाइक पर कूलर, बेड, गद्दा और कई सामान एक साथ लादकर जाता हुआ दिख रहा है. इस नजारे को देखने वाले लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे. क्योंकि वह बैलेंस बनाकर भारी-भरकम सामान ले जाता दिख रहा है. इस वीडियो को देख नेटिजंस की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

क्या है वायरल वीडियो?

एक व्यक्ति ने उस वक्त सभी को हैरान कर दिया, जब वह एक छोटे से स्कूटर पर अपने घर का पूरा सामान लादकर सड़क पर निकल पड़ा. स्कूटर पर वॉशिंग मशीन, पैक किए हुए बड़े-बड़े सामान और यहां तक कि एक बकरी भी बंधी हुई नजर आई. हैरानी की बात यह रही कि इतना वजन होने के बावजूद स्कूटर व्यस्त सड़क पर संतुलन बनाए रखते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा.

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यह नज़ारा देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे. स्कूटर आगे से पीछे तक सामान से भरा हुआ था, फिर भी चालक बड़े आत्मविश्वास के साथ उसे चला रहा था. इस अनोखे दृश्य का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई यूजर्स ने इसे ‘जुगाड़’ और ‘संतुलन की कला’ का बेहतरीन उदाहरण बताया, जबकि कुछ लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दीं.

क्या-क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को देखते ही यूजर्स की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने कहा कि वाह बकरी भी बांध कर ले जा रहा है. वहीं एक ने हंसते हुए कहा कि पीछे पुलिस भी आ रही है. इसके अलावा अन्य लोग मजाक उड़ा रहे हैं.

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