Home > वायरल > कुछ नहीं मिला तो कुत्तों ने नोंच डाली कार, टायर-बोनट के कर डाले चीथड़े, Video में देख लें आपके साथ भी हो सकता है ये कांड

कुछ नहीं मिला तो कुत्तों ने नोंच डाली कार, टायर-बोनट के कर डाले चीथड़े, Video में देख लें आपके साथ भी हो सकता है ये कांड

Viral Video: फ्लोरिडा की महिला चौंकाने वाले दृश्य के साथ जाग उठी, उसकी कार को दो पिटबुल कुत्तों ने अंदर छिपी एक बिल्ली तक पहुंचने की कोशिश में तहस-नहस कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 19, 2025 11:58:14 IST

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो और तस्वीर वायरल होती रहती हैं। हर रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता रहता है। लोग रोज नई-नई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। तस्वीरों के अलावा जुगाड़, स्टंट, ड्रामा, अतरंगी हरकत और वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। इस बीच इंटरनेट पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि यह वीडियो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, बल्कि थोड़ा डरावना है। आइए बताते हैं आपकों इस वायरल वीडियो के बारे में। 

कुत्तों ने कार की किए चीथड़े

अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आ रहा है कि दो कुत्ते कार पर अटैक कर रहे हैं। वह इतने गुस्से में हैं कि टायर-बोनट चीथड़े कर डालें हैं। दोनों लगातार कार पर अपना गुस्सा निकालते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि दो पिटबुलों ने पड़ोस की बिल्ली तक पहुंचने की कोशिश में एक महिला की कार को टुकड़े-टुकड़े कर दिया। 

करोड़ो का हुआ नुकसान 

बता दें कि यह घटना रात को हुई सुबह जब फ्लोरिडा की महिला और कार की मालकिन उठी तो पता लगा कि उसकी कार को दो पिटबुल कुत्तों ने अंदर छिपी एक बिल्ली तक पहुंचने की कोशिश में तहस-नहस कर दिया। कुत्तों ने 3,000 डॉलर से ज़्यादा का नुकसान पहुंचाया, आगे का बम्पर और फेंडर फाड़ दिया, और दो टायर भी पंचर कर दिए। सुरक्षा फुटेज में दिखाया गया है कि सुबह लगभग 4 बजे जब बिल्ली छिपने के लिए इंजन के पीछे कूद गई, तो कुत्तों ने कार पर हमला कर दिया। कार की मालकिन क्रिस्टी बार ने जानकारी देते हुए कहा- “वीडियो देखने तक किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये कुत्ते हैं” ये वीडियो कब का है फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। 

लोगों ने जमकर किए कमेंट्स

वीडियो पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि- ये आवारा नहीं हैं! ये अच्छे और स्वस्थ हैं, अच्छी तरह से खिलाए गए हैं और इनके बाल चमकदार हैं। इनके मालिक को ढूंढकर उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दूसरे यूजर ने कहा-ये सुबह 4 बजे बाहर क्यों घूम रहे हैं? इन कुत्तों का मालिक कहां है? एक और यूजर ने लिखा-कल्पना कीजिए कि आप अपने बीमा एजेंट से कहें कि “कुत्ते ने मेरी कार खा ली” 

Tags: viral video
