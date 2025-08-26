बीच झील में चल रही थी कछुओं की मीटिंग, राउंड टेबल पर हो रहा था योजनाओं पर मंथन, Video देख खुली रह गई लोगों की आंखें

Turtles Meeting Viral Video: कुदरत बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इंसान अपने फायदें के लिए इसका इस्तेमाल कर इसे खत्म करते जा रहे हैं। जीव-जतुं इसी कुदरत का एक अहम हिस्सा है। इसी बीच आए दिन जीव-जंतुओं के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे देख कर दर्शक काफी खुश लग रहे हैं।

झील के भीतर कछुओं की मीटिंग

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक झील के भीतर कछुओं का एक झुंड घेरा लगाकर खड़ा नजर आ रहा है। यह वीडियो देखने में काफी प्यारा लग रहा है। क्योंकि यह सभी इंसानों की तरह गोलमेज सम्मेलम करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। वीडियो को लेकर लोग अलग-अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।

Turtles meeting 😂😂 pic.twitter.com/T5o0u4YUPu — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 18, 2025

लोगों को खूब पसंद आ रहा वीडियो

इस वीडियो को @natureisamazing नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। यह वीडियो एक्स हैंडर पर 18 अगस्त को शेयर किया गया था। इस वीडियो पर अब तक 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। साथ ही ढाई लाख से ज्यादा इस वीडियो को लाइक्स मिल चुके हैं। लोगों को यह वीडिया खूब पसंद आ रहा है।

इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिल आई है। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा-लगता है कुछ ज्यादा ही अहम मीटिंग चल रही है। वहीं दूसरे ने लिखा- कोई मुझे वैज्ञानिक तौर पर बता सकता है, कि आखिर यहां चल क्या रहा है? इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक मां बत्तख झील में अपने बच्चों संग छुपन छुपाई खेल रही थी। इस तरह के वीडियो अक्सर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं।

