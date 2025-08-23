Turtle viral Video: कछुओं ने इंसानों की तरह की झील में मीटिंग, कुदरत का ऐसा नजारा देख हैरान रह गये लोग

Turtle viral Video: कछुओं से जुड़ा एक बेहद रोचक मामला इन दिनों सामने आया है जहाँ कुछ कछुओं ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह घटना सोशल मीडिया पर सेंशेसन बनी हुई है। यही वजह है कि इन जीवों का एक वीडियो लोगों के बीच आते ही छा गया। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के चेहरों पर मुस्कान खिल रही है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कछुओं के इस वीडियो में ऐसा क्या ख़ास है जो पहले कभी नहीं हुआ।

कछुआ समाज की मीटिंग

कछुओं का यह वीडियो आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा क्योंकि यहाँ कछुओं का एक समूह मस्ती के साथ मीटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये इंसानों की तरह ही एक गोल घेरा बनाकर एक-दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। अब लोगों को यह थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि कछुओं को इस तरह एक घेरे में शांति से बैठे देखना अपने आप में अनोखा है और ऐसा नजारा पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा।

वायरल हो रहा है वीडियो

यह वायरल वीडियो किसी नदी का लग रहा है जहाँ बीच में दो कछुए बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकी लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हों या किसी यूनियन मीटिंग में शामिल हो रहे हों! यह वीडियो देखने में बेहद प्यारा है, क्योंकि यह जीव इंसानों की तरह एक गोलमेज सम्मेलन कर रहा है। यही वजह है कि लोग इस वीडियो को न सिर्फ़ देख रहे हैं, बल्कि शेयर भी कर रहे हैं।

Turtles meeting 😂😂 pic.twitter.com/T5o0u4YUPu — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 18, 2025

इस वीडियो को @natureisamazing ने 18 अगस्त को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। खबर लिखे जाने तक इसे हज़ारों लोग देख चुके हैं और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा सनी कभी नहीं देखा। वहीं, एक अन्य ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह मीटिंग करते नज़र आ रहे हैं। एक अन्य ने लिखा कि प्रकृति के रहस्य आज भी लोगों के लिए बहुत अनसुलझे हैं, जिन्हें अब तक कोई नहीं समझ पाया है।

