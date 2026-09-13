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Triptii Dimri की ‘लव बाईट’ और  iphone 18 pro max का कलर! Apple के Burgundy Colour पर वायरल हुआ अजीब दावा

Apple iphone 18 pro max: ट्रिप्टी डिमरी और नए iPhone के लॉन्च ने एक अजीब मोड़ ले लिया, जिसकी वजह एक Instagram पेज था जिसने हंगामा मचा दिया. हाँ, एक वायरल पेज ने एक फर्जी दावा फैलाया. Apple का नया iPhone 18 Pro बरगंडी कलर! यह फ़िल्म एनिमल में एक्ट्रेस ट्रिप्टी डिमरी के मशहूर रोमांटिक लुक की सीधी नकल है.

By: Heena Khan | Published: September 13, 2026 12:58:49 PM IST

Apple iphone 18 pro max
Apple iphone 18 pro max


Apple iphone 18 pro max: ट्रिप्टी डिमरी और नए iPhone के लॉन्च ने एक अजीब मोड़ ले लिया, जिसकी वजह एक Instagram पेज था जिसने हंगामा मचा दिया. हाँ, एक वायरल पेज ने एक फर्जी दावा फैलाया. Apple का नया iPhone 18 Pro बरगंडी कलर! यह फ़िल्म एनिमल में एक्ट्रेस ट्रिप्टी डिमरी के मशहूर रोमांटिक लुक की सीधी नकल है. इस पोस्ट को साफ़ तौर पर सटायर कहा गया, जिसमें एक मनगढ़ंत सीन दिखाया गया था. इसमें Apple के CEO जॉन टर्नस को बॉलीवुड स्टार के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया था. यह तस्वीर वायरल हो गई, और हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर इसने अनगिनत लोगों का ध्यान खींचा.

सोशल मीडिया पर बना iPhone 18 का मजाक 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 सितंबर, 2026  Apple ने अपने लेटेस्ट iPhone 18 Pro और Pro Max मॉडल पेश किए. नए रंगों में, एक शानदार बरगंडी रंग दिखाई दिया. जॉन टर्नस ने 1 सितंबर, 2026 को Apple में CEO का रोल संभाला था, और टिम कुक की जगह ली थी. इस नई लीडरशिप ने वायरल मज़ाक के लिए माहौल तैयार किया. वो वायरल मजाक ये था कि iPhone 18 Pro का कलर एनिमल फिल्म में ट्रिप्टी डिमरी की लव बाईट से मिलता है. 

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सटायरिकल दावा

सटायरिकल पोस्ट में दावा किया गया कि iPhone 18 लॉन्च के समय Apple के CEO जॉन टर्नस ने कथित तौर पर कन्फर्म किया कि नए बरगंडी रंग की प्रेरणा ट्रिप्टी डिमरी के एनिमल में रोमांटिक मार्क से मिली है. सूर्यभान कुमार के सटायरोलॉजी इंस्टाग्राम पोस्ट में यही मज़ाक किया गया था. कंटेंट में यह भी जोड़ा गया कि डिमरी सिर्फ़ Apple Park में मौजूद नहीं थीं. पोस्ट में दावा किया गया कि टर्नस ने खुद उन्हें नए डिवाइस दिखाए. इस डिटेल का मकसद मज़ाक को और मज़ेदार बनाना था. पोस्ट को 3,000 से ज़्यादा लाइक्स मिले, साथ ही बहुत सारे कमेंट्स और शेयर्स भी हुए. एक साफ़ डिस्क्लेमर के बावजूद यह फैल गया: “यह असली खबर नहीं है, यह पोस्ट और पेज पूरी तरह से सटायर है. यह पोस्ट सिर्फ़ मनोरंजन के लिए है.” इस सिग्नेचर सटायरोलॉजी डिस्क्लेमर का मकसद असली कन्फ्यूजन को रोकना था, फिर भी पोस्ट वायरल हो गया.
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Tags: animalApple iphone 18 pro maxTriptii Dimri
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