बोलाओ न यार…सबके सामने ट्रेन की सीट पर पेशाब करने लगा शराबी, यात्रियों ने किया विरोध तो करने लगा बदतमीजी

Train Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें किसी ट्रेन में यात्री द्वारा सबसे सामने पेशाब कर दिया जाता है. हालांकि, यात्री ने पेशाब क्यों की, इसकी वजह सामने नहीं आई है. जिसके बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों द्वारा गुस्से का इजहार किया जा रहा है. टीटीई को बुलाया जाता है, जो सलाह देते हैं कि 139 पर शिकायत कीजिए. इसके बाद लोगों द्वारा गुस्से का इजहार किया जा रहा है. लेकिन फिर भी पेशाब कर रहा शख्स रूकता नहीं है. ट्रेन की बोगी में मौजूद सभी लोग उग्र हो जाते हैं. कई सीटों पर महिलाओं के बावजूद सबके सामने पेंट की चेन खोलकर पेशाब कर देता है. इसके बाद लोगों द्वारा बार-बार पूछा जाता है कि पेशाब क्यों किया तो उस शख्स द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है.

वीडियो देखने के बाद साफ पता चलता है कि वह शख्स नशे में धुत लग रहा है. ये वीडियो किस ट्रेन का है और कहां से कहां तक ट्रेन जा रही है. इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है.

तुम्हारी मां-बहन है कि नहीं?

शख्स की इस कृत्य को देखकर ट्रेन में मौजूद लोगों को बर्दास्त नहीं होता है और उससे बहस करना शुरू कर देते हैं. लेकिन फिर भी शख्स द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है. जब उनसे पूछा गया कि यहां पेशाब करने का है तो वह शख्स कहता है कि कौन बोला तुमको. उसके जवाब से स्पष्ट समझ में आता है कि शख्स शराब के नशे में धुत है. अब सवाल यह उठता है कि कोई यात्री शराब के नशे में सफर कैसे कर सकता है. ट्रेन में लोग अपने परिवार, मां, बहन और पत्नी के साथ सफर करते हैं. अगर किसी महिला के साथ कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

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वीडियो बनाओ…

बार-बार ट्रेन में मौजूद यात्रियों द्वारा उनके बहस किया जाता है. इस दौरान कुछ यात्रियों द्वारा अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है. इस दौरान एक यात्री शख्स के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं. यात्रियों द्वारा कहा जाता है कि इनका शर्ट उतरवाकर पोछवाइए. इस दौरान एक यात्री शख्स की पिटाई करना शुरू कर देते हैं. पेशाब वाली जगह पर शख्स को उठाकर पटक दिया जाता है.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो में कमेंट को खंगालने पर रेलवे सेवा की प्रतिक्रिया सामने आती है. जिसमें लिखा है कि कृपया घटना से संबंधित पूरी जानकारी साझा करें, जैसे ट्रेन संख्या, (पीएनआर नंबर), मोबाइल नंबर और तारीख व समय. आपकी दी गई जानकारी के आधार पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. आप अपनी शिकायत सीधे https://railmadad.indianrailways.gov.in पर भी शीघ्र निवारण के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. इसके अलावा, कई यूजर ने इस कृत्य को घिनौना करार दिया है.

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