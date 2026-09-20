Home > वायरल > ट्रेन में चीखें मारकर रोया मासूम, मां थी बहुत परेशान, अचानक हुई चाय वाले की एंट्री… और तालियां से गूंज उठी पूरी बोगी!

ट्रेन में चीखें मारकर रोया मासूम, मां थी बहुत परेशान, अचानक हुई चाय वाले की एंट्री… और तालियां से गूंज उठी पूरी बोगी!

Train Tea Vendor Dances To Make Crying Baby Smile: ट्रेन की बोगी में एक बच्चा लगातार रो रहा था. मां उसे चुप कराते-कराते थक चुकी थी, तभी चाय बेचते हुए एक युवक वहां पहुंचा और कुछ ऐसा करने लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

By: Kajal Jain | Published: September 20, 2026 1:12:05 PM IST

ट्रेन में चीखें मारकर रोया मासूम, मां थी बहुत परेशान...अचानक हुई चाय वाले की एंट्री... और तालियां से गूंज उठी पूरी बोगी!
ट्रेन में चीखें मारकर रोया मासूम, मां थी बहुत परेशान...अचानक हुई चाय वाले की एंट्री... और तालियां से गूंज उठी पूरी बोगी!


Train Tea Vendor Dances To Make Crying Baby Smile: चलती ट्रेन में इंसानियत और ममता की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपकी भी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे. गोरखपुर से अपने बीमार बेटे का इलाज करवाकर लौट रही एक बेसहारा मां ट्रेन के डिब्बे में बुरी तरह परेशान बैठी थी और उसका छोटा बच्चा दर्द या थकान के मारे लगातार रोए जा रहा था. मां उसे चुप कराते-कराते थक चुकी थी और ट्रेन में मौजूद बाकी लोग भी इस बेबसी को लाचारी से देख रहे थे.

तभी उस ट्रेन में पटना के मसौढ़ी के रहने वाले राजा बाबू नाम के एक टीन-एज या युवा चाय बेचने वाले की एंट्री होती है. राजा बाबू जब उस रोते हुए बच्चे और लाचार मां को देखते हैं, तो उनका दिल पसीज जाता है. तुरंत अपनी चाय की ट्रे छोड़कर वो ट्रेन में ऐसा माहौल जमाते हैं किमौजूद दूसरे पैसेंजर्स भी राजा बाबू की इस दरियादिली पर तालियां बजाने लगते हैं. सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि असली हीरो सूट-बूट में नहीं, बल्कि आम इंसानों के बीच ही छिपे होते हैं.

You Might Be Interested In

ट्रेन में गूंजी रोने की आवाज, जब बेबस हो गई मां

यह घटना बिहार से गुजरने वाली एक पैसेंजर ट्रेन की है, जहां एक मां के लिए हर एक पल काटना पहाड़ जैसा बन गया था. गोरखपुर के एक अस्पताल से अपने छोटे बेटे का इलाज करवाकर वह अपने घर वापस लौट रही थी. सफर लंबा था और बीमारी या थकान की वजह से छोटा बच्चा लगातार रोए जा रहा था. मां की गोद सूनी हो रही थी, वह उसे सीने से लगाकर बहलाने की तमाम कोशिशें कर चुकी थी, लेकिन बच्चे का रोना बंद होने का नाम नहीं ले रहा था. उस लाचार मां के चेहरे पर साफ बयां हो रहा था कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है.

मसीहा बनकर आया चायवाला राजा बाबू

जब हर कोई उस रोते हुए बच्चे से परेशान हो रहा था, तभी ट्रेन की बोगी में “चाय-गरम चाय” बेचते हुए राजा बाबू की एंट्री हुई. पटना के मसौढ़ी के रहने वाले राजा बाबू ने जब उस रोते हुए बच्चे और बेसुध बैठी मां को देखा, तो उनका दिल मोम हो गया. एक कम कमाने वाले टी स्टॉल वाले या वेंडर ने अपनी थकान भूलकर सबसे पहले उस मां की परेशानी को समझा. उन्होंने अपनी केतली से निकालकर सबसे पहले उस थकी हुई मां को गरमा-गरम चाय पिलाई ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके, और यहीं से शुरू हुई इंसानियत की असली कहानी.


अचानक बीच बोगी में खिलखिला उठा बच्चा

मां को चाय पिलाने के बाद भी जब बच्चे का रोना कम नहीं हुआ, तो राजा बाबू ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. उन्होंने अपनी चाय की ट्रे को एक तरफ रखा और ट्रेन के डिब्बे के बीच बने रास्ते (गैलरी) में ही बच्चों की तरह मजेदार और फनी डांस स्टेप्स करने लगे. उनके हाथ-पैर के इशारे और चेहरे के हाव-भाव इतने क्यूट थे कि रोता हुआ मासूम बच्चा एकदम से चुप हो गया और उनकी तरफ देखकर खिलखिलाकर हंसने लगा. बच्चे के चेहरे पर बिखरी वह प्यारी सी मुस्कान देखकर उस मां की आंखें भर आईं और उसका दिल दुआओं से भर गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, लोग कर रहे हैं सलाम

ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों ने जब इस खूबसूरत पल को देखा, तो वे भी खुद को रोक नहीं पाए और राजा बाबू के इस नेक काम की जमकर तारीफ करने लगे. किसी यात्री ने इस पूरे वाकये का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. आज यह वीडियो इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत चुका है. लोग कह रहे हैं कि दुनिया में पैसे वाले तो बहुत हैं, लेकिन दिल वाले राजा बाबू जैसे लोग ही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की हिम्मत रखते हैं.

ये भी पढ़ें:- ‘प्यार किया तो 21 कोड़े, Extra Marital Affair पर 100’… दर्द से बेहोश हो जाओगे, तब भी नहीं रुकेगी सजा; आखिर कहां का है ये कानून?

Tags: Indian Railways
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

irctc अकाउंट में कैसे लॉगिन करें?

September 19, 2026

कौन हैं ईशा मालवीय, जो बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू

September 19, 2026

कौन हैं 90s की एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति?

September 19, 2026

कौन हैं शिवांगी खेडकर, जिनकी शादी की उड़ी अफवाह

September 19, 2026

लकी अली के 6 सदाबहार गाने

September 19, 2026

मेघना गुलजार की 5 फिल्में

September 19, 2026
ट्रेन में चीखें मारकर रोया मासूम, मां थी बहुत परेशान, अचानक हुई चाय वाले की एंट्री… और तालियां से गूंज उठी पूरी बोगी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ट्रेन में चीखें मारकर रोया मासूम, मां थी बहुत परेशान, अचानक हुई चाय वाले की एंट्री… और तालियां से गूंज उठी पूरी बोगी!
ट्रेन में चीखें मारकर रोया मासूम, मां थी बहुत परेशान, अचानक हुई चाय वाले की एंट्री… और तालियां से गूंज उठी पूरी बोगी!
ट्रेन में चीखें मारकर रोया मासूम, मां थी बहुत परेशान, अचानक हुई चाय वाले की एंट्री… और तालियां से गूंज उठी पूरी बोगी!
ट्रेन में चीखें मारकर रोया मासूम, मां थी बहुत परेशान, अचानक हुई चाय वाले की एंट्री… और तालियां से गूंज उठी पूरी बोगी!
ट्रेन में चीखें मारकर रोया मासूम, मां थी बहुत परेशान, अचानक हुई चाय वाले की एंट्री… और तालियां से गूंज उठी पूरी बोगी!