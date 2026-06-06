ट्रेन रुकी तो आम तोड़ने उतर गए यात्री, तभी डंडा लेकर पहुंच गया बाग मालिक; फिर जो हुआ हैरान कर देगा

इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन से कुछ यात्री आम तोड़ने के लिए उतर पड़ते हैं. लेकिन आम का लालच उन पर भारी पड़ जाता है. बाग का मालिक डंडा लेकर दौड़ा लेता है. फिर एक युवक की ऐसी सामत आई कि उसे अपनी करनी पर बेहद पछताना पड़ा. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. देखें वीडियो.

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जाता है कि जब ट्रेन रुकती है, तो एक आदमी पास के बाग से आम तोड़ने के लिए तेजी से नीचे उतरता है. तभी, बाग का गुस्साया हुआ मालिक डंडा लेकर आता है और उसका पीछा करने लगता है. नीचे उतरे सभी यात्री वापस ट्रेन की ओर भागने लगते हैं. आखिर में, जब एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो मालिक उसके पीठ पर डंडा मार देता है. और ये पूरी घटना किसी यात्री ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली. जिससे लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

नेटिजंस ने क्या कहा?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने बोला, ‘हां, वह गलत था, लेकिन मेरी राय में इस स्तर पर पिटाई करना अनुचित है.’ एक ने कहा, ‘वह आदमी खुशनसीब है कि ट्रेन चल पड़ी… वरना जिस तरह से वह मार रहा था… वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी आम नहीं खा पाता.’ वहीं अन्य यूजर ने बोला- ‘यह बात हम सब पर लागू होती है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के हरदोई में अपने पैतृक स्थान पर आम उगाते हैं और हम सचमुच नहीं चाहते कि लोग आम तोड़ें… हम भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं.’ इसके अलावा एक ने कहा, ‘आम भले ना वापस मिला हो लेकिन चोर को पीट कर सुकून जरूर मिला होगा.’

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