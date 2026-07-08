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Honeymoon Suit AC Coach: गुलाब, गुब्बारे और फिर…चलती ट्रेन में सुहागरात की प्लानिंग; ट्रेन का AC कोच बना देसी OYO?

Honeymoon Suit AC Coach: फर्स्ट एसी कोच को 'हनीमून सुइट' की तरह सजाने का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे अधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मामले पर अपना पक्ष रखा और पूरी सच्चाई बताई.

By: Preeti Rajput | Published: July 8, 2026 4:48:26 PM IST

चलती ट्रेन में सुहागरात की प्लानिंग; ट्रेन का AC कोच बना देसी OYO?
चलती ट्रेन में सुहागरात की प्लानिंग; ट्रेन का AC कोच बना देसी OYO?


Honeymoon Suit AC Coach: भारतीय रेलवे (Indian Railways) से जुड़े वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कभी लड़ाई-झगड़े से जुड़े तो कभी प्यार मोहब्बत वाले वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं. इस बीच भारतीय रेलवे का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहे हैं. वीडियो में एक यात्री ने ट्रेन के फर्स्ट AC कोच (Train AC Coach) को फाइव स्टार हनीमून सुइट (Honeymoon Suit) में बदल दिया है. कोच को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है. गुलाब और गुब्बारे से पूरे कोच को सजाया गया है. इस वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं. 

किसने किया वीडियो अपलोड?

7 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर @Nalanda_index नाम के अकाउंट से 30 सेकेंड का एक वीडियो शेयर किया गया. वीडियो में ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच का एक केबिन पूरी तरह सजा हुआ दिखाई देता है. केबिन के दरवाजे पर दिल के आकार वाली गुलाबी सजावट लगी हुई है. अंदर फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हैं और छत पर लाल और सफेद गुब्बारे लगाए गए हैं. सीट पर सफेद चादर बिछाकर गुलाब की पंखुड़ियों से बड़ा-सा दिल बनाया गया है, जिससे पूरा केबिन किसी हनीमून रूम जैसा नजर आ रहा है.

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यूजर्स ने दिया रिएक्शन

यह वीडियो शादी के बाद कपल के सफर को खास बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. एक यूजर ने लिखा, ‘ट्रेन कोई शादी या पार्टी की जगह नहीं, यह सभी यात्रियों के इस्तेमाल की सार्वजनिक सुविधा है.’ दूसरे यूजर ने कहा, ‘डर है कि ये लोग उतरते समय सारा कचरा वहीं छोड देंगे.’ एक अन्य यूजर ने चिंता जताते हुए लिखा, ‘ट्रेन में बिजली के सॉकेट में सजावट की लाइट लगाना और पर्दों का इस्तेमाल करना आग लगने का खतरा बढा सकता है.’

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क्या रेलवे में कर सकते हैं ऐसा?

वहीं, कुछ लोगों ने इस आइडिया की तारीफ भी की. एक यूजर ने लिखा, ‘सफर को यादगार बनाने का यह बहुत अच्छा तरीका है.’ दूसरे ने कहा, ‘अगर इससे किसी दूसरे यात्री को परेशानी नहीं हो रही है, तो उन्हें अपने खास पल का आनंद लेने देना चाहिए.’ इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कुछ लोग इसे खूबसूरत याद बता रहे हैं, तो कुछ इसे सुरक्षा नियमों के खिलाफ मान रहे हैं. 

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Tags: First AC Coupe DecorationIndian Railways Viral VideoTrain Honeymoon Decoration
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