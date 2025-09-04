Home > बिहार > Rare Surgery: डॉक्टरों ने किया ऐसा ऑपरेशन, आंख में उग आया दांत! पूरा मामला जान हैरान रह जाएंगे

Rare Surgery: डॉक्टरों ने किया ऐसा ऑपरेशन, आंख में उग आया दांत! पूरा मामला जान हैरान रह जाएंगे

Maxillofacial surgery: विशेषज्ञ डॉक्टरों का मानना ​​है कि यह एक विकासात्मक विसंगति है। जब बच्चा गर्भ में होता है और उसका चेहरा और दाँत विकसित हो रहे होते हैं, तो कभी-कभी दाँत बनाने वाले तत्व अपनी सही जगह पर न रहकर दूसरे हिस्सों में चले जाते हैं।

Published By: Ashish Rai
Published: September 4, 2025 22:48:00 IST

Rare Surgery (प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो क्रेडिट, freepik)
Rare Surgery (प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो क्रेडिट, freepik)

IGIMS Patna: पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। सुनकर आपको शायद ही यकीन हो। दरअसल, 42 साल के एक व्यक्ति की दाहिनी आँख में एक दांत उग आया था। डॉक्टरों के अनुसार, यह एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति है, जो चिकित्सा विज्ञान में कुछ ही मामलों में दर्ज की गई है।

Donald Trump: क्या अमेरिका को जल्द मिलेगा नया राष्ट्रपति? रात में खत्म होगा सस्पेंस, 35 करोड़ अमेरिकियों में मची खलबली

मरीज को क्या लक्षण दिखाई दिए?

शुरुआत में मरीज को दांतों से खून आने की शिकायत थी। कुछ देर बाद, उसने देखा कि उसके चेहरे पर एक गांठ बन रही है। इसके बाद कई तरह की समस्याएँ बढ़ गईं, आँखों के पास सूजन, धुंधला दिखाई देना, सिर के दाहिने हिस्से में लगातार दर्द, चक्कर आना और थकान, हमेशा नींद आना। ये लक्षण इतने गंभीर हो गए कि मरीज का सामान्य जीवन और कामकाज पर असर पड़ने लगा।

जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच

जब मरीज का सीबीसीटी स्कैन (कोन बीम सीटी स्कैन) किया गया, तो डॉक्टरों को पता चला कि दांत की जड़ें उसकी आँख के नीचे (ऑर्बिट के तल) विकसित हो गई थीं। दाँत का ऊपरी हिस्सा (क्राउन) मैक्सिलरी साइनस तक पहुँच गया था। हालाँकि यह दाँत अपनी नार्मल स्थान पर नहीं था, इसलिए शरीर ने इसे एक बाहरी वस्तु मान लिया और इसके चारों ओर एक सिस्ट बना दिया। यही सिस्ट चेहरे पर सूजन और हड्डी के पिघलने का मुख्य वजह बना।

ऐसा क्यों हुआ?

विशेषज्ञ डॉक्टरों का मानना ​​है कि यह एक विकासात्मक विसंगति है। जब बच्चा गर्भ में होता है और उसका चेहरा और दाँत विकसित हो रहे होते हैं, तो कभी-कभी दाँत बनाने वाले तत्व अपनी सही जगह पर न रहकर दूसरे हिस्सों में चले जाते हैं। इस मामले में, वही तत्व आँख के नीचे चला गया और दाँत के रूप में विकसित हो गया।

सर्जरी कितनी मुश्किल थी?

चूँकि दाँत आँख के एक बहुत ही नाज़ुक हिस्से (कक्षा तल) में था और वहाँ से कई महत्वपूर्ण नसें गुजरती हैं, इसलिए यह सर्जरी काफी मुश्किल  भरा था। डॉक्टरों ने फैसला किया कि बाहरी चीरे के बजाय, मुँह के भीतर से चीरा लगाकर (इंट्रा ओरल सर्जरी) दाँत निकाला जाए ताकि चेहरे पर कोई निशान न रहे। तकरीबन 10-12 टांके लगाकर यह सर्जरी पूरी की गई। ऑपरेशन के बाद, मरीज़ की आँखों की रोशनी बिल्कुल सामान्य हो गई है और उसका चेहरा भी सामान्य नजर रहा है।

ऐसे मामले कितने दुर्लभ हैं?

मैक्सिलोफेशियल सर्जनों के मुताबिक, इंडिया में अब तक ऐसे केवल 2-3 मामले ही सामने हैं। साल 2020 में चेन्नई में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। चिकित्सकीय भाषा में, इस स्थिति को एक्टोपिक टूथ (गलत जगह पर उग आया दांत) या सुपरन्यूमेरी टूथ (अतिरिक्त दांत) कहा जाता है।

PM मोदी की मां पर टिप्पणी को लेकर भड़के Jyotiraditya Scindia, कांग्रेस को घेर लिया!

Tags: advanced cbct scanningigims patnaigims patna surgerymaxillofacial surgeryrare medical conditionrare surgery
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
Rare Surgery: डॉक्टरों ने किया ऐसा ऑपरेशन, आंख में उग आया दांत! पूरा मामला जान हैरान रह जाएंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rare Surgery: डॉक्टरों ने किया ऐसा ऑपरेशन, आंख में उग आया दांत! पूरा मामला जान हैरान रह जाएंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rare Surgery: डॉक्टरों ने किया ऐसा ऑपरेशन, आंख में उग आया दांत! पूरा मामला जान हैरान रह जाएंगे
Rare Surgery: डॉक्टरों ने किया ऐसा ऑपरेशन, आंख में उग आया दांत! पूरा मामला जान हैरान रह जाएंगे
Rare Surgery: डॉक्टरों ने किया ऐसा ऑपरेशन, आंख में उग आया दांत! पूरा मामला जान हैरान रह जाएंगे
Rare Surgery: डॉक्टरों ने किया ऐसा ऑपरेशन, आंख में उग आया दांत! पूरा मामला जान हैरान रह जाएंगे
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?