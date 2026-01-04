Home > वायरल > Newborn Sister Viral Video: आपको क्या हुआ… नवजात बहन को छोड़ मां की ओर अस्पताल में दौड़ा बेटा, कही ऐसी बातें..!

Newborn Sister Viral Video: आपको क्या हुआ… नवजात बहन को छोड़ मां की ओर अस्पताल में दौड़ा बेटा, कही ऐसी बातें..!

Toddler Meets Newborn Sister Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक बच्चा अपनी मां को देखकर काफी प्यार से पुछता है कि आपको क्या हुआ. इसी को लेकर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट्स किए हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 4, 2026 12:40:50 PM IST

son viral video
son viral video


Newborn Sister Viral Video: इंसान की मासूमियत अक्सर दिल को छू जाती है. ऐसा ही एक नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा पहली बार अपनी नवजात बहन से मिलता है और अपनी जिज्ञासा जताता है. इस वीडियो ने लोगों के दिलों में भाई-बहन के रिश्तों की यादें ताजा कर दी हैं.

 वीडियो का दृश्य

वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा अस्पताल के कमरे में अपने माता-पिता और नवजात बहन को देखने आता है. मासूमियत भरे अंदाज में वो अपनी मां से पूछता है कि क्या वो नाइटसूट पहने हैं, क्योंकि उसने उन्हें पहले कभी अस्पताल की पोशाक में नहीं देखा था.

जब वो पहली बार नवजात बच्चे को देखता है, तो पूछता है कि ये ‘असली’ है या खिलौना. जब उसे पता चलता है कि बच्चा असली है, तो वह आश्चर्य और खुशी से भर जाता है. बच्चा ये भी पूछता है कि बच्ची लड़का है या लड़की. वीडियो के अंत में मां अपने हाथों पर सुई के निशान दिखाती हैं, ये बताते हुए कि बच्चे को जन्म देना उनके लिए कितना कठिन अनुभव रहा.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत पसंद किया गया. कई लोगों ने अपनी यादें शेयर कीं जब उन्होंने पहली बार अपने भाई या बहन से मुलाकात की थी. एक यूजर ने लिखा, मैं चार साल का था जब मेरे पिताजी मुझे अस्पताल ले गए. वहीं मैंने अपने छोटे भाई को पहली बार देखा और पता चला कि मेरी मां गर्भवती थीं.

कई लोगों ने बच्चे की मां की चिंता करने की भावना की भी सराहना की.एक यूजर ने लिखा, इतना प्यारा बच्चा, पहले मां की फिक्र कर रहा है… यह अच्छा बेटा और भाई बनेगा. छ लोगों ने बच्चे की प्रतिक्रिया पर हंसी भी उड़ाई. कुछ ने मजाक में लिखा, ये क्या है’ कहने का अंदाज तो क्यूट है.

मासूमियत का जादू

ये वीडियो दिखाता है कि बच्चों की मासूमियत किस तरह भावनात्मक लम्हों को और भी प्यारा बना देती है. वीडियो को दो दिन में 67,000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. छोटे बच्चों की जिज्ञासा और प्यारी प्रतिक्रियाएं हमें याद दिलाती हैं कि परिवार के छोटे-छोटे पल कितने कीमती होते हैं.

 

