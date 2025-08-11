Home > वायरल > Viral video: ट्र्रेन में खचाखच भीड़, अंदर लड़की का घुटता रहा दम, मदद की बजाए लोगों ने किया ऐसा काम, वीडियो देख शर्म से झुक जाएगा सिर

Viral video: ट्र्रेन में खचाखच भीड़, अंदर लड़की का घुटता रहा दम, मदद की बजाए लोगों ने किया ऐसा काम, वीडियो देख शर्म से झुक जाएगा सिर

इस भीड़ में एक लड़की दम घुटने की वजह से तड़पती नजर आ रही थी। हालाँकि, भीड़ पर कोई फर्क पड़ता नजर आ रहा था।

Published By: Ashish Rai
Published: August 11, 2025 22:30:49 IST

Viral video: ट्रेनों में भीड़भाड़ से जुड़े कई वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। अब ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक ट्रेन के अंदर काफी भीड़ दिखाई दे रही है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग दरवाज़े से अंदर नहीं जा पा रहे थे। वहीँ, इस भीड़ में एक लड़की दम घुटने की वजह से तड़पती नजर आ रही थी। हालाँकि, भीड़ पर कोई फर्क पड़ता नजर आ रहा था। प्लेटफॉर्म पर बाहर खड़े लोग मदद करने की बजाए वीडियो बनाते और मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। 

भीड़ में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही लड़की का मज़ाक उड़ाया

बता दें, popinions.in आईडी से ये वीडियो साझा किया गया है। जिसमें कैप्शन लिखा है, ‘त्योहारों की भीड़ के दौरान, एक छोटी बच्ची खचाखच भरे ट्रेन के डिब्बे में घुसने से लगभग दम घुटने से मरते-मरते बची, जबकि प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट वाली भीड़ उसका मज़ाक उड़ा रही थी। ऐसी अराजकता हर साल दोहराई जाती है जब भीड़ स्टेशनों और ट्रेनों पर कब्ज़ा कर लेती है, जिससे भारतीय रेलवे की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यात्रा के व्यस्त मौसम में प्रवेश नियमन सुनिश्चित करने में विफलता उजागर होती है।

देखें वीडियो

यूजर्स जमकर दे रहे ये प्रतिक्रिया 

बता दें, ये वीडियो कब का है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे अभी तक एक लाख से अधिक लोगों ने देख लिया है। वहीँ, इस वीडियो पर यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने लिखा कि ‘इस तरह का अमानवीय व्यवहार रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ की संस्कृति के कुरूप पहलू को उजागर करता है। त्योहारों के दौरान बिना टिकट भीड़भाड़, अराजकता और शून्य नियंत्रण देखने को मिलता है। अब समय आ गया है कि अधिकारी सीआरपीएफ जैसे बल तैनात करें और व्यस्त मौसम में प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश नियंत्रण लागू करें ताकि ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। 

