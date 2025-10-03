मौत के मुंह में जा रही थी मां, फिर 3 साल के बच्चे ने 5 सेकंड के अंदर किया कमाल…जानकर आप भी दंग रह जाएंगे!
Home > बिहार > मौत के मुंह में जा रही थी मां, फिर 3 साल के बच्चे ने 5 सेकंड के अंदर किया कमाल…जानकर आप भी दंग रह जाएंगे!

मौत के मुंह में जा रही थी मां, फिर 3 साल के बच्चे ने 5 सेकंड के अंदर किया कमाल…जानकर आप भी दंग रह जाएंगे!

Brave child saves life: बिहार के किशनगंज जिले के सादगरापट्टी इलाके में एक दिल को छू लेने वाली घटना घटी. यहां एक 3 साल के बच्चे ने अपनी माँ की जान बचाकर अद्भुत सूझबूझ और साहस का परिचय दिया. यह घटना गुरुवार दोपहर को हुई, जब बच्चा अपनी माँ के साथ एक कपड़े की दुकान के बाहर खड़ा था.

By: Ashish Rai | Published: October 3, 2025 7:37:38 PM IST

Image credit, Canva AI
Image credit, Canva AI

kishanganj miracle: बिहार के किशनगंज जिले के सादगरापट्टी इलाके में एक दिल को छू लेने वाली घटना घटी. यहां एक 3 साल के बच्चे ने अपनी माँ की जान बचाकर अद्भुत सूझबूझ और साहस का परिचय दिया. यह घटना गुरुवार दोपहर को हुई, जब बच्चा अपनी माँ के साथ एक कपड़े की दुकान के बाहर खड़ा था.

सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्यों कर रहे हैं सुसाइड? NCRB की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

बच्चे की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

रिपोर्ट के अनुसार, बच्चे ने ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन में स्पार्किंग देखी. उसे खतरा समझ में आ गया और उसने तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे दूर खींच लिया. कुछ ही सेकंड में 11,000 वोल्ट की हाई-टेंशन बिजली लाइन टूटकर ज़मीन पर गिर गई. अगर बच्चे ने समय रहते अपनी माँ को वहां से नहीं हटाया होता, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था.

बच्चे के साहस को CCTV में कैद किया गया

स्थानीय दुकानदार और राहगीर इस घटना से हैरान थे. कई लोगों ने CCTV फुटेज देखकर बच्चे की सूझबूझ की तारीफ़ की. उनका कहना था कि यह घटना इस कहावत का सच्चा उदाहरण है, “भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं.” वहां मौजूद लोगों ने कहा कि बच्चे ने यह अद्भुत काम कुछ ही सेकंड में कर दिखाया, जो इतनी छोटी उम्र के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है. इस घटना ने न केवल उसकी माँ की जान बचाई, बल्कि पूरे इलाके को खतरे के प्रति सचेत भी कर दिया.

 छोटा बच्चा इलाके का हीरो बन गया

यह छोटा बच्चा अब पूरे इलाके का हीरो बन गया है. लोगों का मानना ​​है कि कभी-कभी, हममें से सबसे छोटा व्यक्ति भी हमें सबसे बड़े खतरों से बचा सकता है. बिजली विभाग और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का आदेश दिया है. यह घटना हम सभी के लिए सावधानी और जागरूकता के महत्व का सबक है और यह भी कि कभी-कभी सबसे कीमती हीरो छोटे रूप में होते हैं.

बागेश्वर धाम में अब इन लोगों की नहीं होगी एंट्री, धीरेंद्र शास्त्री ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला

Tags: brave child saves lifecctv footage kishanganjchild saves motherkishanganj miraclereal life miracle
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025

इस करवा चौथ पर बनें सबसे ग्लैमरस सुहागन, पहनें ये...

October 5, 2025
मौत के मुंह में जा रही थी मां, फिर 3 साल के बच्चे ने 5 सेकंड के अंदर किया कमाल…जानकर आप भी दंग रह जाएंगे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मौत के मुंह में जा रही थी मां, फिर 3 साल के बच्चे ने 5 सेकंड के अंदर किया कमाल…जानकर आप भी दंग रह जाएंगे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मौत के मुंह में जा रही थी मां, फिर 3 साल के बच्चे ने 5 सेकंड के अंदर किया कमाल…जानकर आप भी दंग रह जाएंगे!
मौत के मुंह में जा रही थी मां, फिर 3 साल के बच्चे ने 5 सेकंड के अंदर किया कमाल…जानकर आप भी दंग रह जाएंगे!
मौत के मुंह में जा रही थी मां, फिर 3 साल के बच्चे ने 5 सेकंड के अंदर किया कमाल…जानकर आप भी दंग रह जाएंगे!
मौत के मुंह में जा रही थी मां, फिर 3 साल के बच्चे ने 5 सेकंड के अंदर किया कमाल…जानकर आप भी दंग रह जाएंगे!