मौत के मुंह में जा रही थी मां, फिर 3 साल के बच्चे ने 5 सेकंड के अंदर किया कमाल…जानकर आप भी दंग रह जाएंगे!

kishanganj miracle: बिहार के किशनगंज जिले के सादगरापट्टी इलाके में एक दिल को छू लेने वाली घटना घटी. यहां एक 3 साल के बच्चे ने अपनी माँ की जान बचाकर अद्भुत सूझबूझ और साहस का परिचय दिया. यह घटना गुरुवार दोपहर को हुई, जब बच्चा अपनी माँ के साथ एक कपड़े की दुकान के बाहर खड़ा था.

बच्चे की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

रिपोर्ट के अनुसार, बच्चे ने ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन में स्पार्किंग देखी. उसे खतरा समझ में आ गया और उसने तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे दूर खींच लिया. कुछ ही सेकंड में 11,000 वोल्ट की हाई-टेंशन बिजली लाइन टूटकर ज़मीन पर गिर गई. अगर बच्चे ने समय रहते अपनी माँ को वहां से नहीं हटाया होता, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था.

बच्चे के साहस को CCTV में कैद किया गया

स्थानीय दुकानदार और राहगीर इस घटना से हैरान थे. कई लोगों ने CCTV फुटेज देखकर बच्चे की सूझबूझ की तारीफ़ की. उनका कहना था कि यह घटना इस कहावत का सच्चा उदाहरण है, “भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं.” वहां मौजूद लोगों ने कहा कि बच्चे ने यह अद्भुत काम कुछ ही सेकंड में कर दिखाया, जो इतनी छोटी उम्र के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है. इस घटना ने न केवल उसकी माँ की जान बचाई, बल्कि पूरे इलाके को खतरे के प्रति सचेत भी कर दिया.

छोटा बच्चा इलाके का हीरो बन गया

यह छोटा बच्चा अब पूरे इलाके का हीरो बन गया है. लोगों का मानना ​​है कि कभी-कभी, हममें से सबसे छोटा व्यक्ति भी हमें सबसे बड़े खतरों से बचा सकता है. बिजली विभाग और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का आदेश दिया है. यह घटना हम सभी के लिए सावधानी और जागरूकता के महत्व का सबक है और यह भी कि कभी-कभी सबसे कीमती हीरो छोटे रूप में होते हैं.

