कहां से आते हैं ये लोग! पुलिस के सामने चोर ने दिया चोरी का ऐसा लाइव डेमो, देखकर चकरा गए ‘दरोगा साहब’, वायरल हुआ VIDEO

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती रहती हैं। वहीँ आज एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि भारतीय चोरों जैसा दिमाग और उनके जैसी कला किसी में नहीं होती।

Published By: Heena Khan
Published: August 13, 2025 08:48:04 IST

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती रहती हैं। वहीँ आज एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि भारतीय चोरों जैसा दिमाग और उनके जैसी कला किसी में नहीं होती। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई कह रहा है कि, भारतीय चोर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत नौसिखियों के लिए नहीं है।

पेट्रोल डालकर तोड़ा ताला

दरअसल, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जिस वायरल वीडियो में, कथित तौर पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया एक भारतीय चोर बिना चाबी के सिरिंज से पेट्रोल डालकर ताले खोलने का तरीका दिखा रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, चोर किस तरह से ताला तोड़ता है देखकर आप सब भी हैरान रह जाएंगे। चोर बताता है कि पेट्रोल ताले के अंदरूनी तंत्र को पिघला देता है, जिससे वो अपने आप खुल जाता है।

कमैंट्स की हुई भरमार 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक पुलिस अधिकारी ने चोर को हथकड़ी लगा दी है। वहीँ  इस  वीडियो में अनोखे और चतुर तरीके को दिखाया गया है। वहीँ अब इस वीडियो पर भर भरकर कमैंट्स  आ रहे हैं। लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि, यह ट्रिक इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए! जबकि अन्य को लगता है कि वीडियो स्क्रिप्टेड लग रहा है।

