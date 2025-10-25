Home > वायरल > Video: धरी रह गई सारी चालाकी! खिड़की के रास्ते घर में घुसने की थी कोशिश, ‘तोते’ ने धर दबोचा; दुम दबाकर भागा चोर

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बवाल काट रहा है. वह घर के अंदर रात के समय घुसने की कोशिश कर रहा था. लेकिन घर के तोते ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया.

By: Preeti Rajput | Published: October 25, 2025 8:30:34 AM IST

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Viral Video) में एक तोते ने अपनी बहादुरी से घर में होने वाली चोरी को बचा लिया. उसने सुरक्षा का बेहद गजब का नजारा पेश किया है. लेकिन जैसे ही तोते की नजर चोर पर पड़ती है, वह जोर-जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगता है.  जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. तोते को चिल्लाते देख चोर डर के मारे वहां से भाग जाता है. इस वीडियो को देख लोगों के गजब का रिएक्शन सामने आया है. 

चोर की नाकाम कोशिश 

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रात के अंधेरे में खिड़की के रास्ते से एक चोर घर के अंदर  घुसने की कोशिश कर रहा है. लेकिन जैसे ही वह अपना पैर घर में रखता है, घर में मौजूद तोता सावधान हो जाता है और जोर-जोर से चिल्लाने लगता है. तोते की चिल्लाने की आवाज सुनकर चोर खिड़की के रास्ते से ही वापस भाग गया. तोते की आवाज सुनकर एक कमरे में आती है. लेकिन तब तक चोर वहां से चला जाता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को देखकर लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं. 

यूजर्स वीडियो देख ले रहे मजे

वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं सामने आ रहा है. एक यूजर ने लिखा- सीसीटीवी तेज है. एक और यूजर लिखता है कि – आंटी ने तो Z+ सिक्योरिटी गार्ड रखी है . एक और यूजर लिखता है कि बिल्कुल अब तो घर में कोई भी चोरी की प्लानिंग नहीं कर पाएगा सिक्योरिटी गार्ड फुल एक्टिव मोड में है. इस वीडियो को एक्स अकाउंट @Digital_khan01 से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक हजारो लोग देख चुके हैं.  

