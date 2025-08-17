Home > वायरल > ‘राक्षसी गुड़िया’ लोगों पर कर रही काला जादू! labubu के लिए बढ़ रहा लोगों का क्रेज…दो लड़कों ने डॉल के साथ कर डाला ऐसा कांड, जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

Labubu Dolls: लाबुबू (Labubu) डॉल से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दो लड़कों ने लाखों को डॉल चुरा ली है। इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 17, 2025 12:38:51 IST

Labubu Dolls
Labubu Dolls

Labubu Dolls: लाबुबू (Labubu) डॉल काफी समय से सुर्खियों में है। इसका क्रेज दुनियाभर में लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्टर-एक्ट्रेस सभी सोशल मीडिया पर इसका लगातार प्रचार करते जा रहे हैं। इस बीच डॉल को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दो चोरों ने लबूबू डॉल को गौदाम से चुरा लिया है। हाल ही में दक्षिणी कैलिफोर्निया के चीनो शहर से लाखों की डॉल चुरा ली गई है। यहां गोदाम से 25 लाख की डॉल चुरा ली गई है। इस मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। 

लाबूबू डॉल हुई चोरी

सिटी ऑफ चीनो पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक, लाबूबू डॉल को एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग मौके पर गोदाम से चुराया गया। चोर बार-बार माल उठाकर ले जाते रहे। घटना की जांच के दौरान अपलैंड स्थित एक घर से चौदह बॉक्स लाबुबू डॉल्स से भरे हुए पाए गए। चोरों का मकसद इन्हें चुराकर वापस देशभर में बेचने का था। चोरी के मामले में पुलिस ने दो नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। यह दोनों गोदाम में ही काम किया करते थे। 

पुलिस ने दोनों चोरों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने जब इन पर शिकंजा कसा तो दोनों चोरों में से एक ने भागने की पूरी कोशिश की। लेकिन सब बेकार हो गया और उसे सरेंडर करना पड़ा। दूसरे लड़के को भी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों को सैन बर्नार्डिनो काउंटी जुवेनाइल हॉल में चोरी और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सारी डॉल मालिक को लौटा दी गई है। गौरतलब हो कि लाबूबू डॉल का क्रेज भारत समेत पूरी दुनिया भर में चल रहा है। लोग सिर्फ इसे एक ट्रेंड की तरह फॉलों कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह एक डरावनी और भयानक गुडिया है।

चीनो पुलिस ने अपनी पोस्ट में लिखा कि- हमारी टीम ने एक साथ मिलकर बेहद शानदार काम किया है। यह चोरी बताती है कि किस तरह से लाबूबू डॉल का कब्जा दुनिया भर पर होता जा रहा है। दुकान की मालकिन जोआना अवेंदानो ने बताया कि- चोरी होने से पहले ही वह बेचैनी महसूस करने लगे थे। जिस कारण उन्होंने मोबाइल से कैमरे का लाइव फुटेज देखा तो वह हैरान और परेशान रह गए।

Tags: labubu dolls
