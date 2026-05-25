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Maharashtra: बकरीद से पहले तीसरी मंजिल से लटका बकरा, युवकों ने जान जोखिम में डाल किया रेस्क्यू, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Thane News: ठाणे के मुंब्रा इलाके में तीसरी मंजिल के छत वाले हिस्से में एक बकरा बुरी तरह फंसकर हवा में लटक गया. हालांकि, बाद में कुछ युवकों ने बकरे को सुरक्षित नीचे उतार लिया.

By: Hasnain Alam | Published: May 25, 2026 9:41:49 PM IST

ठाणे में तीसरी मंजिल से लटका बकरा
ठाणे में तीसरी मंजिल से लटका बकरा


Maharashtra News: ठाणे के मुंब्रा इलाके के कौसा स्थित अलमस कॉलोनी से इंसानियत और बहादुरी की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी की सांसें रोक दीं. अलमस कॉम्प्लेक्स की सूफी बिल्डिंग में मौत के मुंह में फंसे एक बकरे को स्थानीय युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया. इस खौफनाक रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई इन बहादुर युवकों को सलाम कर रहा है.

जानकारी के मुताबिक, 28 मई को देशभर में बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले मुंब्रा में घटी इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. देर रात अचानक बकरे की दर्द से भरी चीखें सुनाई दीं. आवाज इतनी डरावनी थी कि लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए.

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छत वाले हिस्से में बुरी तरह फंसा हुआ था बकरा

इसके बाद जब लोगों ने ऊपर देखा, तो तीसरी मंजिल के छत वाले हिस्से में एक बकरा बुरी तरह फंसा हुआ हवा में लटक रहा था. नीचे सीमेंट की कठोर जमीन… ऊपर मौत से जंग लड़ता एक बेजुबान… यह नजारा देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए.

हर गुजरते सेकंड के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था. बकरा किसी भी पल नीचे गिर सकता था और उसकी दर्दनाक मौत तय मानी जा रही थी. लेकिन, तभी इलाके के कुछ युवक फरिश्ता बनकर सामने आए.

रस्सियों के सहारे इमारत पर चढ़े युवक

बिना अपनी जान की परवाह किए कुछ युवक रस्सियों के सहारे इमारत पर चढ़ गए, जबकि नीचे खड़े लोगों ने बकरे को संभालने की तैयारी शुरू कर दी. चारों तरफ दहशत, लोगों की चीखें और ऊपर मौत से जूझता बेजुबान… माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका था.

करीब कई मिनट तक चले इस जानलेवा और सांसें थाम देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार युवकों ने बकरे को सुरक्षित नीचे उतार लिया. जैसे ही बेजुबान की जान बची, पूरे इलाके में तालियों, नारों और खुशी की आवाजें गूंज उठीं.

Tags: bakridhome-hero-pos-8Maharashtra Newsthane news
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