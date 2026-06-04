Home > वायरल > भगवान से भी नहीं डरा! पहले टेका माथा, फिर उड़ाया दानपात्र; मंदिर में चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद

भगवान से भी नहीं डरा! पहले टेका माथा, फिर उड़ाया दानपात्र; मंदिर में चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद

Odisha News: ओडिशा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक मंदिर में दर्शन करने के बहाने से पहुंचा और वहां लगे दानपात्र को चुराकर भाग गया. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 4, 2026 2:45:59 PM IST

मंदिर से चुराया दानपात्र
मंदिर से चुराया दानपात्र


ओडिशा के राउरकेला शहर के उदितनगर क्षेत्र स्थित एक मंदिर में चोरी की एक अनोखी घटना सामने आई है. एक व्यक्ति ने मंदिर में प्रवेश करने के बाद पहले भगवान के सामने माथा टेका. फिर दानपात्र लेकर फरार हो गया. पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है.

कब हुई ये घटना?

जानकारी के अनुसार, यह घटना आज गुरुवार को तड़के सुबह की बताई जा रही है. सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति मंदिर परिसर में प्रवेश करता दिखाई देता है. अंदर पहुंचने के बाद वह पहले मंदिर परिसर में लगे भगवान शिव की प्रतिमा के सामने सिर झुकाता है और कुछ समय वहां बिताता है. 

You Might Be Interested In

दानपात्र लेकर फरार

इसके बाद वह मंदिर परिसर में रखे दानपात्रों के पास जाता है. आरोप है कि उसने एक दानपात्र को वहां से हटाकर अपेक्षाकृत सुनसान स्थान पर पहुंचाया और उसमें रखे पैसे निकाल लिए. इसके अलावा वीडियो में दिखता है कि वह युवक बाद में मंदिर के एक अन्य हिस्से में रखे दानपात्र को भी निशाना बनाता है. 

कब हुई जानकारी?

सुबह मंदिर खुलने पर पुजारियों और प्रबंधन समिति को घटना की जानकारी मिली. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद जांच शुरू की गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दानपात्र में ज्यादा राशि नहीं थी. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और फुटेज के आधार पर संबंधित व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

यह खबर भी पढ़ें: https://www.inkhabar.com/viral/viral-video-man-eating-bhusa-people-shocked-food-of-animals-cattle-fodder-clip-230849/

यह खबर भी पढ़ें: गुरुग्राम की सड़कों पर दौड़ता दिखा AC वाला ऑटो, वीडियो देख सबकी फटी रह गईं आंखें, यूजर बोले- विकास पगला गया है

Tags: Odisha Newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?

June 4, 2026

सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक

June 3, 2026

गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food...

June 3, 2026

सेहत के लिए नुकसानदायक है ज्यादा पानी

June 3, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम

June 3, 2026

राम चरण की 5 दमदार फिल्में

June 3, 2026
भगवान से भी नहीं डरा! पहले टेका माथा, फिर उड़ाया दानपात्र; मंदिर में चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भगवान से भी नहीं डरा! पहले टेका माथा, फिर उड़ाया दानपात्र; मंदिर में चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद
भगवान से भी नहीं डरा! पहले टेका माथा, फिर उड़ाया दानपात्र; मंदिर में चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद
भगवान से भी नहीं डरा! पहले टेका माथा, फिर उड़ाया दानपात्र; मंदिर में चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद
भगवान से भी नहीं डरा! पहले टेका माथा, फिर उड़ाया दानपात्र; मंदिर में चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद