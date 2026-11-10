Surekha Vani Private Video Viral: इस खूबसूरत हसीना का लीक हुआ प्राइवेट वीडियो, बॉयफ्रेंड संग कर रहीं थीं पर्सनल टाइम स्पेंड; वीडियो देख भड़कीं एक्ट्रेस

Surekha Vani Private Video Viral: लोकप्रिय तेलुगु एक्ट्रेस सुरेखा वाणी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के हैक होने पर गंभीर चिंता जताई है, क्योंकि उनका पर्सनल कंटेंट उनकी सहमति के बिना सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा था. एक्ट्रेस ने अब इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, और कंटेंट शेयर करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है और सोशल मीडिया यूजर्स, मीम पेज और मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है.

लीक हुआ प्राइवेट वीडियो

ये विवाद तब और बढ़ गया जब एक्ट्रेस का कथित तौर पर एक वीडियो ऑनलाइन घूमने लगा. जबकि कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने सवाल उठाया कि वायरल वीडियो असली है या AI-जनरेटेड, सुरेखा वाणी ने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए इस मुद्दे पर बात की, जिसमें दावा किया गया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया था और उनका प्राइवेट कंटेंट उनकी अनुमति के बिना सर्कुलेट किया जा रहा था. इस घटना पर अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हुए, एक्ट्रेस ने लोगों से कंटेंट को शेयर, रीपोस्ट या आगे सर्कुलेट न करने की अपील की.

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सुरेखा वाणी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी

अपने बयान में, सुरेखा वाणी ने साफ किया कि मामला गंभीर है और वह अपने प्राइवेट कंटेंट के बिना इजाज़त सर्कुलेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगी. उन्होंने कहा, “मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है. मेरा पर्सनल/प्राइवेट कंटेंट मेरी इजाज़त के बिना शेयर किया जा रहा है. मैं मीम पेज, मीडिया और प्रेस मेंबर्स से रिक्वेस्ट करती हूं कि इसे शेयर न करें. अगर कोई इसे शेयर करता है, तो मैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी. प्लीज़ इस सिचुएशन का इस्तेमाल व्यूज़, रीच या पब्लिसिटी के लिए न करें. मेरी प्राइवेसी का सम्मान करें. यह बहुत सीरियस मामला है.”

एक्ट्रेस के जवाब ने ऑनलाइन प्राइवेसी और पर्सनल कंटेंट के गलत इस्तेमाल के मुद्दे पर ध्यान खींचा है, खासकर जब इसमें पब्लिक हस्तियां शामिल हों. किसी की प्राइवेट सामग्री को बिना इजाज़त के शेयर करने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं, और सुरेखा वाणी की चेतावनी यह याद दिलाने का काम करती है कि सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट किसी व्यक्ति की इज्ज़त और प्राइवेसी की कीमत पर नहीं होना चाहिए.

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