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Viral Video: पापा-मम्मी मर गए’, टीचर के एक सवाल ने बच्चे की आंखें कर दिन नम, Video Viral

School Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होती हैं. जिनमे कई वीडियो ऐसी होती हैं जिसे देखने के बाद हंसी न रुके तो कई वीडियो ऐसी होती हैं जिसे देखकर हर किसी की आंख से आंसू छलक जाएं.आज ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Heena Khan | Published: March 17, 2026 12:01:27 PM IST

instagram viral video
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School Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होती हैं. जिनमे कई वीडियो ऐसी होती हैं जिसे देखने के बाद हंसी न रुके तो कई वीडियो ऐसी होती हैं जिसे देखकर हर किसी की आंख से आंसू छलक जाएं.आज ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद हर कोई मायूस हो रहा है. दरअसल, सोशल मीडिया पर जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है उस वीडियो में, एक टीचर ने अपने एक अनाथ स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसा किया जो सच में दिल खुश कर देने वाला है. हालही में एक टीचर ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में, वो राज नाम के एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म वाली पैंट क्यों नहीं पहनी है. वहीं वीडियो में राज का जवाब सुनकर आप हैरान रह जाओगे.

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टीचर का दिल पिघला 

वायरल हो रही वीडियो में जब टीचर ने बच्चे से सवाल किया कि वो नई पैंट क्यों नहीं खरीद रहा, तो बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया कि उसे नई पैंट तभी मिलेगी “जब उसके दादाजी की पेंशन आएगी. बातचीत के दौरान, टीचर को पता चला कि राज के माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो अपने दादाजी के साथ रहता है. अपनी बात बताते हुए बच्चे की आँखों में आँसू आ गए. यह देखकर टीचर भी भावुक हो गए; उन्होंने राज को गले लगाया और उसका हौसला भी बढ़ाया.


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टीचर ने दिखाई दरियादिली 

वहीं फिर ठीक अगले ही दिन, टीचर क्लास में उस लड़के के लिए खरीदी हुई नई शर्ट और पैंट लेकर आए. वीडियो में दिखाया गया है कि वह राज को नए कपड़े देते हैं और उसे कपड़े पहनने में मदद भी करते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद, सोशल मीडिया पर लोग बहुत भावुक हो गए और कमेंट सेक्शन में टीचर की खूब तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि टीचर जैसे लोग ही बच्चों की ज़िंदगी बदलने की ताकत रखते हैं. शुभम शेरवाल के इंस्टाग्राम पर लगभग 133,000 फॉलोअर्स हैं और वह अक्सर क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत के वीडियो शेयर करते रहते हैं. इस खास वीडियो को 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और लगभग 200,000 कमेंट्स मिले हैं.

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Tags: educationinstagram reelteacher studentviral video
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