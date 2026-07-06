कुर्ती-जींस में टीचर का शानदार डांस वायरल, ‘मुकाबला’ पर दिखाया गजब का टैलेंट; स्टेप्स देख लोग बोले-क्या परफॉर्मेंस है!

Teachar Viral Dance Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों ओडिशा की रहने वाली मोती बेहरा का एक डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. पेशे से टीचर और एक मां होने के बावजूद उन्होंने अपने डांस से लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. प्रभु देवा के मशहूर गाने ‘मुकाबला’ पर उनका परफॉर्मेंस लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

वीडियो में मोती बेहरा कुर्ती और जींस पहनकर नजर आती हैं. गाना शुरू होते ही उनके डांस स्टेप्स, फुटवर्क और एक्सप्रेशन लोगों को बांध लेते हैं. यही वजह है कि इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 19 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लगातार शेयर किया जा रहा है.

जिम्मेदारियों के बीच नहीं छोड़ा अपना शौक

मोती बेहरा सिर्फ एक डांसर नहीं हैं. वह एक टीचर हैं और परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद उन्होंने अपने डांस के जुनून को कभी नहीं छोड़ा. वह समय-समय पर अपने डांस वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं.यह पहला मौका नहीं है जब मोती बेहरा चर्चा में आई हैं. इससे पहले भी वह एक डांस रियलिटी शो में हिस्सा ले चुकी हैं, जहां उनके प्रदर्शन की काफी सराहना हुई थी. अब ‘मुकाबला’ गाने पर उनका नया वीडियो फिर से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

प्रभु देवा के इस गाने की आज भी दीवानगी

‘मुकाबला’ गाना 1994 में रिलीज हुई तमिल फिल्म ‘काधलन’ का हिस्सा है. ए.आर. रहमान के संगीत और प्रभु देवा के दमदार डांस की वजह से यह गाना आज भी लोगों की पसंद बना हुआ है. इसी गाने पर मोती बेहरा का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

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