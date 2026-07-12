पानी की जगह पीया एसिड! ज्वैलरी शॉप पर टीचर ने गलती से किया ऐसा काम; वीडियो देख हर किसी के खड़े हुई रौंगटे

Teacher drinks acid viral video: उत्तर प्रदेश की एक घटना ने इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर दिया है. एक टीचर गलती से एसिड पीने के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं; उन्हें गलती से एसिड की बोतल दे दी गई थी. यह घटना शुक्रवार शाम हापुड़ के अर्जुन नगर इलाके में हुई, जब टीचर अपनी माँ के साथ पास की एक ज्वैलरी शॉप पर गई थीं.X पर शेयर किए गए CCTV फुटेज में टीचर और उनकी माँ ज्वैलरी शॉप पर बैठी दिख रही हैं, जहाँ माँ ने अपनी बेटी को पानी की बोतल दी. उन्हें पानी पीते हुए देखा गया और कुछ ही सेकंड बाद, वो दुकान से बाहर भागीं, जिससे उनकी माँ और दुकानदार दोनों हैरान रह गए कि अचानक क्या हुआ. बाद में, दोनों उनकी मदद के लिए बाहर भागे.

पानी की जगह दुकानदार ने दिया एसिड

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, जब टीचर ज्वैलरी शॉप पर गईं, तो उन्होंने पीने के लिए पानी माँगा. दुकान के मालिक ने अपने हेल्पर से पास की कन्फेक्शनरी शॉप से ​​पानी की बोतल लाने को कहा. पानी पीने के कुछ ही पलों बाद, उन्हें गले में तेज जलन महसूस हुई और वह गिर पड़ीं. उनके परिवार वाले उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए, जहाँ से डॉक्टरों ने उनकी हालत की गंभीरता को देखते हुए उन्हें मेरठ के एक अस्पताल में रेफर कर दिया. अधिकारियों ने बताया है कि उनकी सेहत में सुधार के संकेत दिखे हैं और वह अभी खतरे से बाहर हैं, हालांकि उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह लापरवाही थी या कोई साजिश.

🚨Meerut/Hapur, Uttar Pradesh: Teacher Riya allegedly drank acid mistaking it for water from a sealed Bisleri bottle while shopping at a jewellery store. She is battling for life in hospital in critical condition.Shopkeeper taken into custody; claims bottle was company-supplied.… pic.twitter.com/kxVTXbGJGf — DailyIndiaDigest (@IndiaDigest9999) July 12, 2026

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टीचर के ठीक होने की दुआ कर रहा पूरा इंटरनेट

इस घटना ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है. लोग मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने बाहर कुछ भी खाने-पीने से बचने की सलाह दी है. एक यूज़र ने लिखा, “भारत में हर दिन ‘फाइनल डेस्टिनेशन’ फिल्म जैसी स्थिति होती है. आप कभी नहीं जानते, कोई भी पल आपका आखिरी पल हो सकता है. वैसे, ज्वैलर्स अपनी दुकानों में ज्वैलरी साफ करने के लिए एसिड रखते हैं; हो सकता है कि बोतल गलती से बदल गई हो. एक और व्यक्ति ने कहा, “भयानक और डरावना. दुआ है कि वह ठीक हो जाएं. सीलबंद बोतल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए.”