टीचर बना हैवान! छात्र को पहले डंडे से मारा, फिर बरसाए लात-घूंसे, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ऐसे वीडियोज सामने आते हैं, जो लोगों को हैरान कर देते हैं. एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टीचर अपने छात्र पर लात-घूंसे बरसाता दिख रहा है. टीचर की ये क्रूरता देख इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. और लोग कह रहे हैं कि गुरु-शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया गया. देखें वीडियो.

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक क्लासरूम में कई बच्चे बैठे हुए हैं. और टीचर एक छात्र को सरेआम बेरहमी से पीट रहा है. वह पहले लड़के को डंडे से मारता है. इसके बाद वह उसे कई थप्पड़ मारता है, वो पूरी ताकत से. इतना ही नहीं, वह एक लात भी छात्र को मारता है. यह खौफनाक मंजर देख क्लास में बैठे सभी छात्र-छात्राएं डरे-सहमे नजर आ रहे हैं. यह पूरी घटना क्लासरूम में सीसीटीवी में लगे कैमरे में कैद हो गई है. इस वीडियो ने टीचर के निर्दयी स्वभाव की ओलचना की है.

क्या बोल रहे यूजर्स?

इस वीडियो के वायरल होते ही नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. एक यूजर ने कहा कि इतना खराब व्यवहार. वहीं, दूसरे यूजर ने बोला कि अगर उसके समय में क्लासरूम में सीसीटीवी लगा होता, तो 9-10 टीचर को जेल हो जाती. इसके अलावा एक अन्य ने कहा कि यह तो पता कीजिए कि बच्चे ने आखिर ऐसा क्या किया कि उसे मार पड़ रही है. एक ने कहा, सब देख रहे हैं… ये स्कूल नहीं है भाई, लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते. अगर मैं वहां होता, तो मैं भी पलटवार करता. एक और ने कहा, अगर इस बच्चे ने आत्महत्या जैसा कुछ किया होता तो कौन जिम्मेदार होता? वैसे, दीवार पर सिर्फ अच्छी बातें ही लिखी हैं.