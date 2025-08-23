ट्रेन से सफर करने वालों ने जरूर चखी होगी ‘टॉयलेट वाली चाय’, चलती ट्रेन का ये Video देखकर कांप जाएंगे Tea Lovers

Viral Video: सोशल मीडिया पर वैसे तो हजारों वीडियो वायरल होती हैं। लेकिन आज एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे देखने के बाद शायद ही आप भी कभी बाहर की चाय पियें। वीडियो में एक ट्रेन में चाय बेचने वाला अपनी केतली को शौचालय के पानी से साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर दर्शक दंग रह गए। एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किया गया यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया और इसने भारतीय ट्रेनों में स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।

टॉयलेट के पानी से धोया चाय का बर्तन

दरअसल, वीडियो में, चाय वाला यात्रियों के लिए चाय बनाने से पहले अपनी केतली को शौचालय के पानी की टंकी में डुबोता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विचलित करने वाली हरकत से लोगों में आक्रोश फैल गया है और कई लोगों ने विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई और रेलवे में खाने-पीने की चीज़ों की गुणवत्ता पर कड़ी जाँच की माँग की है।

वायरल हुआ वीडियो

इस घटना ने अब सोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे के स्वच्छता मानकों को लेकर एक व्यापक बहस छेड़ दी है और यात्री अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहे हैं कि ऐसी लापरवाही फिर कभी न हो। वहीँ लोग भर-भरकर इस वीडियो पर कमैंट्स कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीँ लोगों में इस वीडियो को लेकर अलग ही आक्रोश है।

